Lotto-König „Chico“ aus Dortmund immer populärer – mit diesem Erfolg hätte keiner gerechnet

Kürsat Yildrim alias „Chico“ aus Dortmund will es all seinen Neidern beweisen. Viele glauben, dass der Lotto-König seinen Millionen-Gewinn schon in kurzer Zeit wieder los ist. Doch Chico hat große Pläne und jeder soll es sehen.

In zahlreichen TV-Shows war der Dortmunder schon zu Gast. Der Lotto-Gewinn soll erst das Sprungbrett für eine große Karriere sein. Und einen Erfolg hat er bislang schon sicher, denn zumindest auf Social Media gehört er zu den Großen – wenigstens in seiner Stadt.

Lotto-König „Chico“ ist Top-Influencer in Dortmund

Der 42-Jährige lässt keine Chance ungenutzt, um seine Bekanntheit voranzutreiben. Und der Hype um seine Person scheint tatsächlich auch noch Monate nach seinem unverhofften Geldregen nicht nachzulassen. Denn auf seinen Social-Media-Kanälen folgen Chico immer mehr Leute. 808.000 Follower zählt sein Instagram-Account inzwischen schon. Laut „Ruhr 24“ gehört Kürsat Yildrim damit zu den Top-Influencern in Dortmund.

Von den Dimensionen wie bei den BVB-Stars Marco Reus (13 Millionen) und Jude Bellingham (6,5 Millionen) ist der gebürtige Türke zwar noch weit entfernt, aber seine Community wächst immer weiter an. Schließlich berichtet er in seiner Story fast täglich über seinen Alltag. Zudem versucht er mit Spendenaktionen in seiner Stadt auch etwas Gutes zu bewirken und den ein oder anderen Sympathiepunkt gewinnt er dadurch sicherlich auch. Reus Frau Scarlett Gartmann-Reus (265.000) oder Top-Model-Teilnehmerin Catharina Maranca (132.000) hat er längst hinter sich gelassen.

Doch durch seine Bekanntheit werden offenbar auch Betrüger auf den Lotto-König aufmerksam. Schon mehrfach klagte Chico über Hacker-Angriffe auf sein Konto. Erst kürzlich hat er seinen Instagram-Profil umbenannt. Um seine Follower bei Laune zu halten, lässt der Multimillionär sich immer wieder etwas einfallen. Zuletzt konnten seine Fans bei einem Gewinnspiel mitmachen und satte 5.000 Euro ergattern.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.