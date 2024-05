Lotto-Glückspilz aus NRW knackt Mega-Jackpot – Chico wird ganz blass

Wovon die meisten Menschen ein Leben lang träumen, ist ihm gelungen: Chico aus Dortmund sahnte den ganz großen Lotto-Jackpot ab, wurde über Nacht steinreich. Knapp 10 Millionen Euro flossen auf sein Konto. Doch beim Blick auf die Lotto-Ziehung am Dienstag (23. April) dürfte sogar er blass werden.

Jede Wochen dienstags und freitags können es Lotto-Spieler in ganz Europa kaum erwarten, die Zahlen der Eurojackpot-Ziehung zu sehen. Um satte 120 Millionen Euro ging es am 23. April.

Lotto: 60 Millionen Euro gehen nach NRW

Um die Gewinnklasse 1 (5+2) abzustauben, waren diesmal diese Lotto-Zahlen nötig:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 2, 3, 6, 15, 35

Eurozahlen (2 aus 12): 1, 3

Und tatsächlich hatten zwei Einzelspieler oder Tippgemeinschaften – das ist aktuell noch nicht konkret bekannt – die Zahlen korrekt getippt. Unter ihnen wird der Jackpot nun aufgeteilt. Und somit gehen jeweils 60 Millionen Euro nach NRW und nach Slowenien. Bei dem Lotto-Glückspilz aus NRW handelt es sich um einen 42-jährigen Spieler aus Siegen, wie ein Sprecher von Lotto24 am Abend mitteilte. Dort hatte der Spieler aus NRW seinen Schein eingelöst.

Chico aus Dortmund investierte in Autos, Häuser, Unternehmen

60 Millionen Euro! Sechsmal so viel Geld, wie Lotto-König Chico aus Dortmund vor knapp anderthalb Jahren abgesahnt hat – das muss man sich erst mal vorstellen. Aber damit ist noch lange nicht Schluss. Es fließen weitere Lotto-Millionen nach NRW. Der Eurojackpot in der Gewinnklasse 2 (jeweils 3,44 Millionen Euro) geht nach einmal nach NRW, einmal nach Hessen sowie jeweils zweimal nach Polen und in die Tschechische Republik. Immerhin noch gut 626.000 Euro fließen in der Gewinnklasse 3 jeweils nach NRW, Slowenien und in die Tschechische Republik.

Bei der nächsten Lotto-Ziehung ist der Eurojackpot dann übrigens wieder auf Chico-Niveau: Rund 10 Millionen Euro sind am 26. April im Topf. Apropos Chico: In der SAT.1-Reportage „Über Geld spricht man doch!“ hat der 43-jährige Dortmunder vor wenigen Tagen ausgeplaudert, was von seinen Lotto-Millionen noch übrig ist. „Über sieben Millionen, um genau zu sein, aber das ist nicht alles Bargeld“, verrät Chico. Nicht nur Häuser und Sportwagen hat er gekauft, sondern auch Unternehmen gegründet. Mehr darüber liest du hier.

Was wohl die aktuellen Eurojackpot-Glückspilze mit ihren Millionen anstellen?