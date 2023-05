Lotto-König „Chico“ aus Dortmund von den Socken: „Kann es gar nicht glauben“

Nachdem Kürsat Yildirim, vielen besser bekannt als Lotto-König „Chico“, im vergangenen November zehn Millionen Euro gewann, veränderte sich sein Leben über Nacht. Zahlreiche Luxus-Autos, teure Uhren, Klamotten, aber auch Spenden an wohltätige Zwecke später sucht Chico nach wie vor nach Möglichkeiten, seine Träume wahr werden zu lassen.

Doch viele davon lassen sich mit Geld nicht kaufen. Erst kürzlich knackte der Lotto-König so etwa die Million bei Instagram. Nun soll sich für den Nordstadt-Millionär ein weiterer Traum erfüllt haben.

In der vergangenen Woche fand in Hamburg die Medienmesse „OMR Festival“ statt. Wie es sich für einen waschechten Influencer gehört, war auch Kürsat Yildirim dort zu Gast. Dokumentiert hat er seine Erlebnisse auf der Messe auf seinem Instagram-Kanal.

Dort meldete er sich am Donnerstag (11. Mai) freudestrahlend in einem Video-Beitrag zu Wort. „Leute, guckt mal, wen ich entdeckt habe – Eko Fresh“, ruft ein sichtlich gut gelaunter „Chico“ in die Kamera. „Ich konnte es gar nicht glauben.“ Und tatsächlich: Neben ihm steht niemand anderes als Rap-Legende Eko Fresh.

Und auch der schien sich über die Begegnung mit dem Nordstadt-Millionär zu freuen: „Kürsat, der Lotto-Millionär. Ich freu mich, ich konnte nicht glauben, dass ich ihn sehe“, so der „König von Deutschland“-Sänger.

„Chico“ und Eko Fresh stimmen Lied an

Der Musiker Eko Fresh ist einer der bekanntesten Rapper Deutschlands. Mit Songs wie „Ich bin jung und brauche das Geld“, „Gheddo“ oder auch „König von Deutschland“ hat sich der Kölner einen Namen in der Rap-Szene gemacht.

Dass auch Lotto-König „Chico“ nicht ganz unmusikalisch ist, bewies er prompt mit Eko Fresh in seinem Arm. Gemeinsam stimmten die beiden ein türkisches Lied über die anatolische Stadt Sivas ein – die gemeinsame Heimatstadt des Rappers und Apo, einem Bekannten Yildirims. Nicht nur dem Millionär, sondern auch seinen Fans dürfte diese Begegnung noch lange in Erinnerung bleiben.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.