Lotto-Chico und Freundin Candice sehen Polizei-Auto – „Die haben zu viel Geld“

Seit seinem Lotto-Gewinn von über 9 Millionen Euro ist Kürsat Yildirim – genannt „Chico“ – nicht mehr aus der deutschen Medienwelt wegzudenken. Der Dortmunder begeistert seine Follower auf Instagram & Co., hat mit seiner Freundin Candice auch einen gemeinsamen Podcast („Zwischen Dürüm und Sushi“).

Auch auf Reisen hat Lotto-Chico die Kamera natürlich immer dabei. Zuletzt postete er bereits Videos gemeinsam mit dem Schweizer Millionär Beat Mörker (>> hier mehr dazu) – jetzt zeigt er weitere Einblicke in seine Reise nach Basel.

Zu einem besonderen Moment kam es, als plötzlich ein Polizei-Auto an Chico und seiner Freundin Candice Newgas – selbst Polizistin von Beruf – vorbeifuhr.

Lotto-Chico begeistert von Polizei-Auto

Chico ist gerade mit Candice und Beat in der Baseler City unterwegs, da blickt er plötzlich direkt in die Kamera und ruft aufgeregt: „Ey Bro, Bro! Nimm mal das auf“ – und zeigt dem Kameramann, was er entdeckt hat. Auf der Straße vor ihnen fährt ein Schweizer Polizeiauto vorbei. Aber kein normaler Streifenwagen wie bei uns – sondern ein hochmoderner Tesla.

Chico kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Tesla, alter!“, murmelt er und zeigt seinen Begleitern das Fahrzeug. „In Deutschland sind die Polizisten voll arm – aber hier fahren die Tesla!“

Da schaltet sich Candice sofort dazu. Natürlich hat die Polizistin da ein Wörtchen mitzureden. „Und was fahren wir in Deutschland?“, fragt sie – und liefert die Antwort direkt hinterher: „Ford S Max“, gefolgt von einem genervten Brummen.

Chicos Schweizer Millionärskumpel Mörker erklärt sogar noch, dass der Tesla vor ihnen bereits als „alt“ gelte und die Polizei auf neue Modelle wechseln wolle. „Die haben zu viel Geld, die Polizei, weißt du?“, meint er zu Candice – die diesen Satz nur zweimal ungläubig wiederholen kann: „Die haben zu viel Geld. Die haben zu viel Geld.“

Doch damit ist das Thema auch schon abgehakt und Chico, Candice und Beat gönnen sich einen Snack beim Italiener.