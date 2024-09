Lotto-König Chico: Schock beim Luxus-Einkauf – plötzlich versteht er die Welt nicht mehr

„Ey Leute, das ist so schwer“, begrüßt Lotto-König Chico aus Dortmund seine Follower in einer Instagram-Story. Seitdem Kürsat Yildirim – wie Chico im wahren Leben heißt – vor zwei Jahren knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, begeistert der Ex-Kranfahrer seine rund 841.000 Follower mit Einblicke in seinen Alltag.

Doch am Donnerstag (12. September) steht Chico vor einer großen Herausforderung: Seit einiger Zeit besitzt er ein Luxus-Penthouse am Dortmunder Phoenix-See – und will die Wohnung nun dekorieren. Doch das ist leichter gesagt als getan. Und gerade als er seine Fans um Hilfe bitten will, schrillen plötzlich alle Alarmglocken!

Lotto-König Chico: Schock beim Einkauf

„Guckt mal, was ich alles gekauft habe“, meint Chico und zeigt in seiner Insta-Story einen ganzen Stapel an Taschen und Tüten. In einer Plastikpackung sind ein großes Plüsch-Lama und einige orangene und weiße Luftballons zu sehen. Aber was er damit letztendlich anfangen soll, weiß der Lotto-Millionär wohl noch nicht so genau. „Ich brauch eure Meinung, Leute…“, beginnt er – wird dann aber jäh unterbrochen.

Plötzlich hört man Alarmsirenen in Dortmund aufheulen. Chico blickt irritiert nach oben. „Boah, was ist das?“, fragt er, verliert komplett den Faden. „Alarm…“, murmelt er vor sich hin.

Was dem Lotto-Millionär wohl nicht klar war: Am besagten Donnerstag, dem 12. September, an dem er die Insta-Story gedreht und hochgeladen hat, fand auch der deutschlandweite Warntag statt. Um Punkt 11 Uhr ertönten in zahlreichen deutschen Städten Alarmsirenen, auf Millionen Handys gingen Warnnachrichten ein – ein wichtiger Test, um zu erkennen, wie gut man für einen Ernstfall gewappnet ist.

Chico pfeift auf Alarmsirenen

Eigentlich eine mehr als ernste Angelegenheit – doch nach dem ersten Schock ignoriert Chico die Alarmsirenen einfach und macht weiter mit seiner Dekorations-Story. Offenbar sah er keinen Grund, sich aufgrund des Alarms – den er zunächst gar nicht einschätzen konnte – irgendwie anders zu verhalten.

Stattdessen zeigt er seinen Followern eine mannshohe goldene Statue eines schick gekleideten Dieners mit menschlichem Körper und einem Hirschkopf, der ein Tablett mit Süßigkeiten serviert. „Das neben dem Esstisch?“, fragt Chico seine Zuschauer.

Und nur eine Stunde später ist klar, welche Antwort die Community gegeben hat: Chico postet in seiner Story ein Bild von sich und der Hirsch-Statue in seiner Wohnung. Der unerwartete Probealarm konnte Chicos Einrichtungspläne also nicht aufhalten.