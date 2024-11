Lotto-König Chico und Christian Lindner – plötzlich heizt ein altes Foto die Spekulationen an

Lotto-Millionär Chico und FDP-Chef Christian Lindner sind seit Mittwoch (6. November) in aller Munde. Während der Stern des einen aufgeht, ist der andere am Abend gefallen.

Nach dem Ampel-Beben und der Entlassung von Christian Lindner als Finanzminister (alles dazu hier im News-Blog >>>) ist die Unsicherheit im politischen Berlin groß. Plötzlich diskutiert Deutschland über Chico als möglichen Nachfolger. Dahinter steckt ein altes Foto des Finanzministers mit dem Lotto-König.

++ Lotto-König Chico bricht plötzlich in Tränen aus – „Womit habe ich das verdient?“ ++

Lotto-Chico als Lindner-Nachfolger?

Die Nachrichten überschlugen sich am Mittwoch in Deutschland. Überraschend früh am Morgen stand Donald Trump bereits als 47. Präsident der USA fest (die Gründe dafür kannst du hier nachlesen >>>). Mitten hinein in die politische Ungewissheit kam es am Abend zum Bruch der Ampel. Bundeskanzler Olaf Scholz entließ seinen Finanzminister Lindner, nachdem der ihm offen Neuwahlen ans Herz gelegt hatte.

Da ging beinahe unter, dass der Reality-Stern von Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, bald aufgeht. Denn Sat. 1 verkündete am Mittwoch einen wahren TV-Hammer um den 43-Jährigen (alles dazu hier >>>). Doch das ist noch nicht alles. Denn am Abend wurde der Vollzeit-Millionär auch noch als Nachfolger von Christian Lindner ins Gespräch gebracht.

„Ferrari für alle“

Dahinter steckt zwar Satire des Comedy-Autoren und „Extra3“-Mitglieds Fabian Köster. Doch ganz abwegig fand der ein oder andere die Meldung über die Instagram-Seite „Tagesscheiss“ angesichts der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten offenbar nicht. Immerhin haben Chico und Trump eine Gemeinsamkeit: Beide sind verurteilte Straftäter. „Bei den heutigen politischen Ereignissen würde es mich nicht mal wundern“, schreibt einer.

Chico als Bundesfinanzminister. Dieses Szenario findet der ein oder andere ganz spannend: „Der hat öfter im Lotto gewonnen als sonst irgendwer, der soll dann mit dem Bundeshaushalt Lotto spielen und irgendwann wird man dann nie wieder an eine Schuldenbremse denken müssen“, überlegt einer und der nächste ist sicher: „Schlechter macht der es sicher nicht.“

Ein paar Stimmen wären Chico also sicher. Für das Amt des Bundesfinanzministers dürfte ihm am Ende wohl das Parteibuch fehlen. An einem Tag wie diesem scheint aber für Deutschland kaum ein Szenario undenkbar.

Getroffen haben sich Christian Lindner in diesem Jahr übrigens tatsächlich. Bei der Techno Classica Automobilmesse in Essen am Stand von Deutschlands größtem Ferrari Händler.

Christian Lindner und Lotto-Millionär Chico im April in Essen. Foto: IMAGO/Uwe Erensmann

Die erste politische Forderung ist in den Kommentarspalten deshalb gleich schon formuliert: „Ferrari für alle!“

