Lotto-König Chico: TV-Hammer offiziell! Multi-Millionär bald in Blockbuster-Show zu sehen

Lotto-König Chico zeigte sich zuletzt im Flieger auf dem Weg in den Urlaub. Und es geht tatsächlich auch an einen Traumstrand – allerdings nicht zum Faulenzen. Denn der Dortmunder nimmt bei einem TV-Format teil.

Derzeit befindet sich Lotto-König Chico in Thailand für die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Promis unter Palmen“. Am Mittwochmittag (6. November) hat Sat. 1 die Hammer-Ankündigung offiziell gemacht.

Lotto-König Chico ist derzeit ohne Zugang zur Außenwelt

Chico wird also Reality-TV-Star! In Thailand dreht sich für den Lotto-Millionär dann alles um Wettkämpfe, Taktik und Unterhaltung. „Chico ist derzeit in Thailand abgeschirmt und ohne Zugang zur Außenwelt – eine besondere Herausforderung, aber genau das macht ihm Spaß“, heißt es von seinem Manager Patrick Schillgalies.

Die Reality-Show “Promis unter Palmen” kehrt nach einer dreijährigen Pause mit angepassten Konzept zurück. Die ersten beiden Staffeln, ausgestrahlt in den Jahren 2020 und 2021, sorgten für Aufsehen und Kontroversen. Nun geht es in die nächste Runde – und das mit dem Lotto-Millionär!

Neben Chico nehmen auch High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“ Legende Claudia Obert, „DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich, Model Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Legende Chris Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Reality-Star Nikola Glumac und Reality-Sternchen Melody Haase teil – eine bunte Mischung also.

Die neue Staffel von „Promis unter Palmen“ wird im Frühjahr 2025 auf Sat.1 und Joyn zu sehen sein. Der Sieger gewinnt die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro. Man darf gespannt sein, wie weit Chico kommen wird.