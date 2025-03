Lotto-König „Chico“ kriegt wegen Video Post von der Polizei – Ex-Freundin erstattet Anzeige

Im März flatterte Ärger ins Haus von Kürsat Yildirim in Form eines Briefes rein. Lotto-König „Chico“ bekam in seinem Appartement am Phönix See in Dortmund Post von der Polizei. Nach Informationen von DER WESTEN liegt gegen den 44-Jährigen bei der Polizei Dortmund eine Anzeige wegen Beleidigung (Aktenzeichen 241224-2341-i1928955) vor. Das Management des Millionärs bestätigte dies ebenfalls.

Keine Geringere als seine Ex-Freundin Candice Newgas ist die Anzeigenerstatterin. Grund dafür ist ein TikTok-Video, indem Lotto-König „Chico“ abfällige Worte an seine ehemalige Partnerin gerichtet haben soll.

Lotto-König „Chico“ kriegt Anzeige

Anderthalb Jahre zeigten sich Chico und Candice Newgas als glückliches Paar in der Öffentlichkeit. Im Juni 2024 zerbrach jedoch ihre Liebe und der Lotto-Gewinner und die Polizistin trennten sich. Seitdem herrscht laut beiden Funkstille zwischen ihnen. Der 44-Jährige wünschte seiner Ex-Partnerin alles Gute, doch nun erhebt die 37-Jährige schwere Vorwürfe gegen ihren Ex.

In einem Livestream auf Tiktok beschimpfte der Nordstadt-Millionär eine Frau als „Orang-Utan“ und „dreckiges Miststück“. Online ist das Video nicht mehr einsehbar, doch ein Mitschnitt liegt unserer Redaktion vor. Die Polizistin glaubt, dass Chico sie angesprochen habe. Der Lotto-Gewinner erwähnt ihren Namen zwar zu keinem Zeitpunkt, doch in den Kommentaren bringen Zuschauer selbst ihren Vornamen ins Spiel.

Schwere Vorwürfe – Management bezieht Stellung

In dem Live-Video befindet sich Chico gerade an Heiligabend in Dubai und wütet weiter: „Ich schwöre auf meine Mutter, ich baller’ sie weg. Dieses dreckige Miststück, Alter. Verpiss dich!“ Gleichzeitig kündigt er an: „Wenn ich wieder in Deutschland bin, baller ich ihr eine Anzeige raus.“ Doch wie Candice Newgas im Gespräch mit DER WESTEN bestätigt, ist sie dem Dortmunder zuvorgekommen. Sofort nachdem sie das Video gesehen habe, habe sie online Anzeige erstattet. Erhalten hat der 44-Jährige diese jedoch erst vor wenigen Tagen. Zum laufenden Verfahren wollte sich Newgas zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter äußern.

Auf Nachfrage bezieht sein Manager Stellung zu den Vorwürfen: „Uns liegt das Video nicht vor und Chico kann sich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Er wünscht seiner Ex nach wie vor alles Gute.“ Stattdessen glaube er, dass Newgas den Zeitpunkt „strategisch nutze, um Aufmerksamkeit zu bekommen“. Chico ist derzeit in seinem ersten Reality-Format bei „Promis unter Palmen“ zu sehen, wo er unter anderem mit der Teilnehmerin Kim Virginia aneinandergeriet. Diese warf ihm nach einer Berührung im Gesicht Körperverletzung vor. Sat.1 ließ die Szene juristisch prüfen und eine Anwältin entschied, dass kein strafrechtlicher Tatbestand vorlag.

Weiter heißt es vom Management: „Chico hat einen rauen Wortschatz, wie alle in der Nordstadt, aber das ist nicht böse gemeint und so redet er mit allen. Aber er ist auf einem guten Weg, an seinem Sprachgebrauch zu arbeiten.“

