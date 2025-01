Lotto-König Chico: An Neujahr sollen es alle wissen – „Leider alleine“

Die letzten beiden Jahre dürften für Kürsat Yildirim – alias „Chico“ – wie im Flug vergangen sein. Der Ex-Kranführer aus Dortmund gewann im Herbst 2022 im Lotto, plötzlich wanderten rund zehn Millionen Euro auf sein Konto. Chico wurde zum gefeierten Social-Media-Star, es folgten TV-Auftritte, Podcasts – und natürlich zahlreiche Investitionen, u.a. in Sportwagen und ein Luxus-Penthouse am Dortmunder Phönix-See.

Etwas mehr als zwei Jahre, in denen sich Chicos Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Doch in dieser Zeit hat der 43-Jährige nicht nur Höhepunkte erlebt. In seiner eigenen kleinen Neujahrsansprache an seine Fans findet er zu Silvester deutliche Worte.

Lotto-König Chico: Ehrliche Silvester-Botschaft

Wie es sich für einen waschechten Lotto-Multimillionär gehört, feiert Chico Silvester natürlich nicht an seinem Wohnsitz in NRW – sondern in Dubai. Im Balenciaga-Shirt steht der Dortmunder auf der Dachterrasse eines Wolkenkratzers, tanzt zu Techno-Musik und genießt das Feuerwerk über der Skyline der arabischen Metropole.

Doch in all dem Trubel nimmt sich Chico auch Zeit für seine Fans. Er stellt sich vor den überdimensional großen Weihnachtsbaum im Foyer der Party-Location – und richtet ein paar ehrliche Worte an seine Community.

Chico packt über Privatleben aus

„Seit letztem Jahr hat sich sehr viel in meinem Leben verändert“, beginnt er sein TikTok-Video. „Natürlich privat und auch geschäftlich.“ Vor einem Jahr noch habe er am selben Ort Silvester gefeiert, am selben Ort ein Video für seine Fans gedreht – nur eine Sache war damals anders. „Heute stehe ich hier alleine … leider alleine“, so Chico, dem die Worte sichtlich schwer fallen.

Im Sommer 2024 hatten sich Chico und seine damalige Partnerin Candice Newgas getrennt. „Wir haben einfach verschiedene Vorstellungen von einer Beziehung. Leider mussten wir einsehen, dass wir nicht zusammenpassen“, erklärte Candice damals unserer Redaktion. In ihrer rund eineinhalb Jahre dauernden Beziehung haben beide viel erlebt, traten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, hatten kurzzeitig einen gemeinsamen Podcast – und hatten zusammen Silvester in Dubai gefeiert. Die Fotos und Videos der Party hat Chico jedoch von seinen Social-Media-Profilen gelöscht – genauso wie alle anderen Inhalte, die ihn und Candice gemeinsam zeigen.

Es sind wohl diese Erinnerungen, die den Lotto-König in seinem Video etwas melancholisch erscheinen lassen. Er habe im letzten Jahr bei allem Positiven „auch sehr, sehr Schlechtes“ erlebt. „Das prägt einen natürlich, man lernt davon“, gesteht er. Eine neue Freundin hat Chico jedenfalls noch nicht – das ist für seine Fans spätestens nach diesen Worten deutlich.

Doch Chico möchte natürlich nicht nur Trübsal verbreiten – und schickt noch versöhnliche Silvester-Grüße hinterher, im typischen Chico-Stil: „Im Jahr 2025 wird es euch hoffentlich allen gut gehen – genauso natürlich wie bei mir.“ Na dann, es sei ihm zu wünschen.