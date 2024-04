Lidl in Dortmund zieht die Reißleine – es ist das Ende einer Ära

Lidl-Kunden in Dortmund müssen Ende April eine bittere Pille schlucken. Dann schließt der Discounter seine erste Filiale überhaupt in Dortmund.

Stammkunden reagierten geschockt auf die Nachricht. Viele können nicht verstehen, warum die Lidl-Filiale an der Bodelschwingherstraße 144 in Dortmund geschlossen wird. Schließlich sei die Filiale des Discounters stets gut besucht. Mittlerweile hat Lidl die Gründe für das Aus benannt. Kunden können sich auch auf zwei besondere Tage zur Schnäppchen-Jagd freuen.

Lidl in Dortmund macht dicht – aus diesem Grund

„Das ist wirklich grausam.“ Dortmunder Kunden nahmen nach der bitteren Nachricht über das Discounter-Aus kein Blatt vor den Mund (mehr dazu hier >>>). Gründe für die Schließung der 1999 eröffneten Filiale nannte Lidl zunächst nicht. Mittlerweile gibt es ein öffentliches Statement.

Demnach habe Lidl entschieden, dass „die Filiale nicht mehr die Anforderungen erfüllt, die wir an unsere Lidl-Filialen stellen“, so das Unternehmen gegenüber den „Ruhrnachrichten“. Dahinter stecke eine Modernisierungsstrategie, um für die Kunden attraktive Einkaufsbedingungen zu schaffen. Diese hat das Unternehmen in Bodelschwingh offenbar nicht gesehen.

Lidl erteilt Dortmundern Absage

Daher sei keine Modernisierung der Filiale geplant. Stattdessen müssen Kunden auf die umliegenden Filialen ausweichen. Genauso sieht es für die Angestellten aus, denen nach Angaben der Pressestelle Angebote für Stellen in anderen Filialen angeboten worden seien.

Bis zum 30. April können die Kunden jetzt noch bei ihrem Stamm-Lidl in Bodelschwingh einkaufen. Danach müssen sie sich Alternativen suchen. Nur den 7. und 8. Juni sollten sich die Kunden nach Angaben der Zeitung rot im Kalender anstreichen. Dann nämlich soll es einen Sonderverkauf mit attraktiven Angeboten am Standort in Bodelschwingh geben. Nicht haltbare Ware hingegen soll auf umliegende Filialen umgelagert werden.