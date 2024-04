Dortmund: Polizisten brechen nach tödlichen Schüssen auf Mouhamed D. ihr Schweigen – „Schwer auszuhalten“

Der 8. August 2022 wirkt in Dortmund immer noch nach: Der 16-jährige Flüchtling Mouhamed Dramé wurde durch Schüsse aus einer Maschinenpistole der Polizei getötet (>> hier mehr dazu).

Hätte dieses tödliche Drama verhindert werden können? Oder handelten die Polizisten in Notwehr? Seit Dezember 2023 wird vor dem Landgericht Dortmund im Prozess Mouhamed Dramé verhandelt. Fünf Polizisten – zwei Frauen und drei Männer, darunter der Einsatzleiter – sitzen auf der Anklagebank.

Am Mittwoch (17. April) wollen zwei der beschuldigten Beamten erstmals zu den Vorwürfen aussagen – ein Polizist und der Einsatzleiter. Das kündigten deren Verteidiger an. Ein weiterer Polizist will am darauffolgenden Verhandlungstag aussagen.

Dortmund: Brisante Aussagen im Mouhamed-D.-Prozess

Bisher stellt sich der 8. August 2022 wie folgt dar: Mitarbeiter einer Jugendhilfeeinrichtung hatten die Polizei gerufen, weil der 16-jährige Mouhamed Dramé aus dem Senegal sich ein Küchenmesser gegen den Bauch hielt – vermutlich in der Absicht, sich selbst zu töten.

Als der Jugendliche auf Ansprache der Polizisten nicht reagierte, griffen die Beamten zum Pfefferspray. Als er sich dann weiter auf die Beamten zubewegte, kamen zwei Taser zum Einsatz – bis es dann schließlich zu den tödlichen Schüssen aus einer Maschinenpistole kam.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft haben es in sich: Dem MP-Schützen wird Totschlag vorgeworfen, drei Kollegen sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, der Einsatzleiter wegen der Anstiftung dazu.

Solidaritätskreis mit schweren Vorwürfen

Der Solidaritätskreis „Justice4Mouhamed“ stört sich vor allem am Zeitpunkt der Aussagen. „Die Einlassungen der Angeklagten kommen spät. Das überrascht uns nicht. Denn wir gehen davon aus, dass die Polizistinnen auf der Anklagebank jede Möglichkeit nutzen, sich in ihrer Sichtweise auf ihren tödlichen Einsatz vor 1,5 Jahren bestmöglich vorzubereiten“, meint die Kreissprecherin Bo. „Die späten Einlassungen gehören zur Verteidigungsstrategie.“

Eine Unterstützerin des Solidaritätskreises beklagt zudem, dass den Hinterbliebenen von Mouhamed D. während der Verhandlung nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wurde. „Es ist klar, dass Strafprozesse keinen Wert auf zwischenmenschliche Gesten legen – warum auch. Es geht um Rechtsprechung. Dass die Hinterbliebenen aber keines Blickes gewürdigt und in ihrem Anliegen und Schmerz nicht gesehen werden, ist nur schwer auszuhalten.“

Mouhameds Bruder Sidy Dramé findet noch deutlichere Worte: „Wir rechnen mit gut

vorbereiteten Aussagen seitens der Polizisten, welche in unserer Erwartung keinen Beitrag dazu leisten werden, die Realität des Geschehenen abzubilden.“

(mit dpa)