Flughafen Dortmund: Dramatischer Funkspruch kurz nach dem Start – sofort rückt die Feuerwehr an

Großalarm auf dem Flughafen Dortmund! Eine Boeing-Maschine der Airline Ryanair ist gerade gestartet, da setzt der Pilot einen dramatischen Funkspruch ab. Im Tower reagiert man direkt. Die Flughafen-Feuerwehr sowie die Feuerwehr der Stadt Dortmund bereiten sich auf das Schlimmste vor.

Ereignet hat sich der Notfall am Freitagabend (7. Juni). Gut zwei Monate, nachdem ein Kleinflugzeug beim Starten verunglückt war (>>> hier die Details), hat es erneut einen Zwischenfall am Dortmunder Airport gegeben. Hier die Details.

Flughafen Dortmund: Vogelschlag trifft Ryanair-Maschine

Eine Ryanair-Maschine, die mit 190 Passagieren besetzt war, musste kurz nach ihrem Start direkt wieder landen. Zuvor drehte sie mehrere aufeinanderfolgende Runden über der Region um Dortmund und Unna.

Die Maschine mit der Flugnummer FR6916 war um 20.15 Uhr am Flughafen Dortmund gestartet und wollte Kattowitz in Polen ansteuern. Doch kaum in der Luft, kam es zu einem sogenannten Vogelschlag. Da in solchen Fällen aus dem Cockpit heraus kaum festzustellen ist, welche Schäden das Flugzeug durch den Zusammenprall mit dem Vogel oder den Vögeln davongetragen hat, sehen die Richtlinien eine sofortige Landung vor.

Wegen einer Notlandung auf dem Flughafen Dortmund rückte auch die Feuerwehr aus. Foto: Wüllner / News 4 Video-Line TV und Dortmund Airport

In diesem Fall eine absolut richtige Maßnahme. Denn tatsächlich war ein Triebwerk beschädigt worden, wie die Feuerwehr Dortmund später mitteilte.

Boeing 737 mit 190 Passagieren muss umkehren

Während die Boeing 737 mit 190 Passagieren an Bord ihre Sicherheitsrunden drehte, rückten am Boden die Flughafen-Feuerwehr sowie weitere Feuerwehr-Kräfte aus Dortmund und Unna aus. Da schwer abzuschätzen war, wie die Sache ausgehen würde, stellte der Flughafen den Betrieb vorübergehend ein. Erst nachdem die Flughafen-Feuerwehr die um 21 Uhr gelandete Maschine zu einem Abstellplatz eskortiert hatte, ging der Betrieb weiter. Es kam zu Verzögerungen.

Der Ryanair-Flug nach Kattowitz soll am Samstag (8. Juni) nachgeholt werden. Am Freitagabend mussten erst einmal alle Passagiere wieder aussteigen. Die Feuerwehr musste zum Glück nicht aktiv werden und konnte wieder einrücken. Wie auch andere Flughäfen mit großen Grünflächen hat auch der Dortmunder Airport immer wieder Probleme mit Vögeln. Maßnahmen, um diese zu verscheuchen, sind nur bedingt erfolgreich.