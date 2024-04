Flughafen Dortmund: Albtraum beim Abheben – Flugzeug kracht auf Acker!

Dramatische Szenen am Flughafen Dortmund!

Am Mittwoch (3. April) wollten zwei Personen mit einem Kleinflugzeug vom Flughafen Dortmund aus abheben. Doch der Start endete in einem Albtraum. Jetzt liegen beide Insassen im Krankenhaus. Was war geschehen?

Flughafen Dortmund: Unfall bei Flugzeug-Start

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.44 Uhr am Flughafen Dortmund. Wie die Polizei mitteilte, soll das Flugzeug nach dem Start direkt einen Zaun am Rollfeld durchbrochen haben, wodurch es sofort wieder zurück auf den Boden stürzte.

Außerhalb des Flughafengeländes kam das Kleinflugzeug schließlich auf einem Acker zum Stehen. Die beiden Personen an Bord waren glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten vom Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Flugbetrieb kurzzeitig eingestellt

Während der polizeilichen Maßnahmen und der Bergung des Kleinflugzeugs wurde die Donnerstraße am Flughafen gesperrt – und der gesamte Flugbetrieb eingestellt! Wie ein Flughafensprecher gegenüber den „Ruhrnachrichten“ erklärte, sei das Teil eines Notfallszenarios, das aufgrund des Unfalls am Airport in Gang gesetzt wurde.

Flug-Unfall am Dortmunder Flughafen. Foto: Fernandez, Wüllner / news4 Video-Line

„Aktuell können keine Maschinen vom Flughafen Dortmund aus starten“, heiß es gegen 12.30 Uhr von der Polizei Dortmund. „Ankommende Flüge werden umgeleitet.“ Rund 45 Minuten später folgte jedoch bereits die Entwarnung: Der Flugbetrieb wird Schritt für Schritt wieder aufgenommen, hieß es.

Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, kreiste eine Ryanair-Maschine während der Bergungsmaßnahmen über dem Dortmunder Flughafen – und wartete die ganze Zeit auf die Freigabe zur Landung. Diese konnte schließlich auch wie geplant durchgeführt werden.