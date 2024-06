Flughafen Dortmund: Entführungs-Drama! Polizei entdeckt nervöse Kinder – dann geht alles ganz schnell

Dramatische Szenen am Flughafen Dortmund! Am Mittwoch (12. Juni) wurden Beamte der Bundespolizei am Airport auf zwei Kinder aufmerksam. Ein sechsjähriges Mädchen und ein achtjähriger Junge standen dort mit einem Mann an der Ausreisekontrolle.

Als dieser sich ausweisen sollte, ging plötzlich alles Schlag auf Schlag. Denn dieser war zur Fahndung ausgeschrieben. Die Mutter der Kinder hatte ihn angezeigt.

Flughafen Dortmund: Vater wollte mit Kindern Land verlassen

Gegen 15.20 Uhr war der 35-Jährigen mit den beiden kleinen Kindern den Bundespolizisten im Flughafen Dortmund aufgefallen. Der Syrer wollte nach Istanbul in der Türkei ausfliegen und seine Kinder mitnehmen – allerdings ohne die Einwilligung der Mutter. Die hatte sich bereits an die Polizei Iserlohn gewandt und den Mann wegen Kindesentziehung angezeigt. Die Polizei wiederum hatte den 35-Jährigen zur Fahndung ausgeschrieben.

Das kam natürlich heraus, als die Mitarbeiter den Ausweis des 35-Jährigen kontrollierten und auf die Fahndung stießen.

Flughafen Dortmund: Polizisten verhindern Kindesentziehung

Der Vater erzählte jedoch eine andere Geschichte. So wolle er mit den Kindern über die Türkei nach Syrien reisen – natürlich mit dem Einverständnis der Mutter. Doch was die Kinder dann erzählten, überführte den Iserlohner sofort. Die offensichtlich nervösen Kinder berichteten von einem Streit zwischen den Eltern am Vorabend.

Die Polizei versuchte sofort, die Mutter zu kontaktieren. Diese war bereits in Iserlohn bei der Wache aufgetaucht. Jetzt wird sich das Jugendamt darum kümmern, die Kinder wieder zurück an die Mutter zu übergeben. Währenddessen ermittelt die Iserlohner Polizei nun wegen Kindesentziehung gegen den Vater.