Flughafen Dortmund: Hubschrauber fliegt im Dunklen merkwürdige Runden – das steckt dahinter

Was war denn da los am Flughafen Dortmund? Statt eines Flugzeugs drehte ein Hubschrauber Sonntagabend (21. Januar) dort seine Runden. Das war einem Anwohner aufgefallen, der ganz in der Nähe wohnt.

In der Dunkelheit des Abends beobachtete er den Hubschrauber, wie dieser immer wieder enge Kreise über den Flughafen Dortmund flog. War etwas auf dem Gelände vorgefallen oder hatte das Manöver einen anderen Grund? Hier erfährst du mehr.

Flughafen Dortmund: Heli im Einsatz

Aus seinem Wohnzimmerfenster heraus konnte der Dortmunder die Lichter eines Hubschraubers erkennen, die die Gegend um den Flughafen erleuchteten. So drehte die Maschine mehrere Runde über dem Gelände.

Laut „Flightradar 24“ soll es sich dabei um einen Rettungshubschrauber gehandelt werden. Heißt das, es gab einen Notfall? Denn dort befindet sich eine Station der DRF Luftrettung. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um eine Tagstation, sprich der Rettungshubschrauber „Christoph Dortmund“ fliegt dort nur von Sonnenaufgang bis -untergang. Also doch kein Rettungseinsatz?

DRF Luftrettung klärt auf

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ erklärt die DRF, dass es sich bei den nächtlichen Flugbewegungen „nicht um einen Einsatz“ gehandelt habe. Stattdessen sei dies Teil einer regelmäßig stattfindenden Schulung gewesen.

Piloten müssen nämlich immer wieder das nächtliche Abheben und Landen üben. Und dabei ist egal, ob der Einsatzort lediglich eine Tagstation ist. Und da der Sonnenuntergang an besagtem Tag erst um 17 Uhr vorbei war, flog der Heli noch um kurz vor 18 Uhr über das Gelände des Dortmunder Flughafens.

Übrigens sollen am Donnerstag (1. Februar) deutsche Flughäfen von der Verdi bestreikt werden. Ob auch der Flughafen Dortmund betroffen ist, steht allerdings noch nicht fest.