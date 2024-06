Flughafen Dortmund: Georgien-Fan reist für Türkei-Spiel an – kurz darauf klicken die Handschellen

Es soll ein großes Fußballfest in Dortmund werden. Am Dienstag (18. Juni) trifft Georgien im ersten EM-Spiel seiner Geschichte auf die Türkei. Das historische Ereignis lockt zahlreiche Fußball-Fans aus Georgien in die Ruhrpott-Stadt.

Am Flughafen Dortmund sollte die Anreise eines Mannes (36) aus Georgien jedoch unsanft unterbrochen werden. Denn der Fußball-Fan war kein Unbekannter.

++ Dortmund: Vor Türkei-Spiel machen Videos die Runde – Fans flehen um Gnade ++

Flughafen Dortmund: Georgien-Fan festgenommen

Der 36-Jährige war voller Euphorie nach Deutschland gereist. Mit im Gepäck drei Tickets für die Vorrundenspiele der Georgier gegen die Türkei, Tschechien (22. Juni) und Portugal (26. Juni). Doch am Flughafen Dortmund begann das große Zittern.

Mehr zur EM 2024: Dortmund: Hammer vor Türkei-Spiel ++ Public-Viewing abgesagt ++ Stadt mit dringender Warnung an Fans

Denn bei der Einreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen den Georgier vorlag. Die Staatsanwaltschaft München suchte den Mann nach einer Verurteilung vor dem Amtsgericht Ebersberg im Juli 2021. Seine Strafe von 70 Tagessätzen zu je 40 Euro hatte der 36-Jährige nämlich nie beglichen.

Georgien-Fan kann aufatmen

Zu seinem Glück war der Georgier aber flüssig. Weil er die geforderte Summe von 2.800 Euro und die zusätzlichen Kosten des Verfahrens am Dienstag begleichen konnte, kam er wieder auf freien Fuß und kann am Abend das Spiel seiner Nationalmannschaft gegen die Türkei in Dortmund live im Stadion verfolgen.

Mehr Themen:

Schlechter lief es für einen Landsmann (46), der nur wenige Minuten nach ihm auf dem Weg zu einem Flieger nach Kutaisi (Georgien) aufgegriffen wurde. Auch er wurde staatsanwaltschaftlich gesucht, nachdem er im März 2024 zu einer Strafe von 1.000 Euro verurteilt worden war. Weil er die geforderte Summe aber im Gegensatz zu seinem jüngeren Leidensgenossen nicht aufbringen konnte, muss er seine Strafe jetzt im Knast absitzen.