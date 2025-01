Flughäfen in NRW: Schnee sorgt für Chaos! Etliche Flüge storniert und verspätet

Die Schnee-Walze, die aktuell über NRW hinwegrollt (DER WESTEN berichtete), hat auch am Flughafen Dortmund am Donnerstag (9. Januar) bittere Folgen gehabt. Denn seit Mittag herrscht hier aufgrund des anhaltenden Schneefalls Chaos.

Ausfälle, Umleitungen und Verspätungen sind die bittere Folge. Vor allem Verbindungen nach Rom, Istanbul und Bukarest sind betroffen. Noch ist unklar, wann am Flughafen Dortmund wieder der Normalbetrieb einkehrt, bestätigt eine Flughafen-Sprecherin gegenüber DER WESTEN. Passagiere brauchen Nerven aus Stahl.

Flughafen Dortmund: Piloten treffen bittere Entscheidung

Schon in der Nacht zu Donnerstag hätte der Winterdienst die Start- und Landebahn in Dortmund geräumt. Aber aufgrund der anhaltenden Schneelage war am NRW-Airport schnell absehbar, dass sich die Lage zuspitzen würde.

+++ Dortmund: Mann stürmt mit Pistole in Bordell – seine Forderungen sind unfassbar +++

Zwar seien die Bahnen weiterhin offen. Aber viele Piloten hätten von sich aus die Entscheidung getroffen, ihre Flüge zu stornieren oder an andere Airports, so etwa Köln/Bonn, Düsseldorf, Münster und Frankfurt umzuleiten. Wie Carolin Rathmann vom Flughafen Dortmund angibt, wäre um 10.35 Uhr der letzte Flieger gelandet.

Lage am Dortmunder Airport ungewiss

Auf die Frage, wie lange die Lage am Dortmunder Flughafen noch anhalten wird, gibt die Sprecherin eine entmutigende Antwort: „Ist noch nicht absehbar. Wir hoffen natürlich darauf, aber soweit ich weiß ist angesagt, dass der Schneefall noch weiter anhält.“

Diese Flughafen-News könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Besondere Vorkehrungen müssten Passagiere jetzt trotz der brisanten Schneelage aber nicht treffen. „Das ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Wir empfehlen Passagieren, immer zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.“ Sollten Flüge umgeleitet oder annulliert werden, würden die Passagiere von ihrer Airline informiert werden.

Sollte die Entscheidung von der Airline bereits im Vorhinein getroffen werden? Die Maschine umgeleitet. Oder annulliert wird. Oder auf den nächsten Tag verschoben wird. Dann werden die Passagiere natürlich von der Airline informiert. „Wenn diese Information noch nicht mitgeteilt wurde, sollten sie weiterhin regulär zum Flughafen zu kommen und dann abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt.“

Auch Düsseldorf und Köln/Bonn melden Probleme

Laut Informationen von DER WESTEN kommt es aber auch in Düsseldorf am Donnerstag zu massiven Problemen durch den massiven Schneefall. Denn trotz des Dauereinsatzes der Winterdienste, konnten Verzögerungen um Flugbetrieb nicht vermieden werden. Am NRW-Airport mussten einige Flieger sogar Warteschleifen fliegen, bevor sie landen konnten. Sieben Maschinen (mit Stand von 16 Uhr) sollen zu anderen Flughäfen umgeleitet worden sein.

Auch am Airport Köln/Bonn haben die Mitarbeiter am Donnerstag mit ihren Räum- und Streufahrzeugen alle Hände voll zu tun und sorgten dafür, dass die Flieger sicher starten konnten. Wie eine Flughafen-Sprecherin gegenüber DER WESTEN angibt, läuft der Flugbetrieb aber bislang bis auf kurze Unterbrechungen. Diese wären zum Teil auch auf einige umgeleitete Flieger aus Dortmund zurückzuführen. „Wir müssen sehen, wie sich das weiter entwickelt.“