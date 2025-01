Dortmund: Mann stürmt mit Pistole in Bordell – unfassbar, was er von einer Frau fordert

Unfassbare Tat in Dortmund! In der Nacht zu Donnerstag (9. Januar) stürmte ein Mann mit einer Schusswaffe in ein Bordell in der Linienstraße und sorgte hier für blankes Entsetzen unter den Angestellten.

Denn plötzlich hielt er einer 34-jährigen Frau aus Dortmund entgegen. Was er ausgerechnet hier von ihr forderte, macht einfach nur fassungslos.

Dortmund: 54-Jähriger mit irrer Forderung

Denn ausgerechnet im Bordell wollte er eine Frau um 500 Euro erpressen. Aber sein Überfall-Versuch blieb erfolglos. Denn die Dortmunderin konnte ihre Kollegin verständigen, die ihr zur Hilfe eilte. Gemeinsam konnten die beiden Frauen aus der zweiten Etage ins Erdgeschoss fliehen.

Eine dritte Frau aus dem Bordell verständigte indes die Polizei, die umgehend anrückte und das Gebäude an der Linienstraße sicherte. Der 54-Jährige leistete ihren Anweisungen Forderungen. Mit gezogener Dienstwaffe brachten die Beamten den Bewaffneten zu Boden und fesselten ihn. In seiner Jackentasche stellten sie seine Pistole sicher.

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bei der Waffe handelte es sich laut Polizeiangaben um eine geladene PTB-Waffe. Eine Berechtigung dafür hatte er nicht. Die Beamten haben die Ermittlungen gegen den Mann aus Datteln aufgenommen und nahmen ihn vorläufig fest.

Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen räuberischer Erpressung verantworten. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen konnte der 54-Jährige nach seiner vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt werden.