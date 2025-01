Wetter-Front droht NRW lahmzulegen – Expertin warnt: „Aufpassen!“

In NRW dürften heute viele mit Erstaunen aufgewacht sein. Der Grund: Über Nacht hatten sich viele Regionen in ein Winter-Wunderland verwandelt. Das Wetter ließ eine regelrechte Schnee-Walze losrollen und in einigen Regionen rollt sie auch unaufhörlich weiter. So etwa in Essen, wo es am Donnerstagvormittag (9. Januar) weiterhin gemächlich schneite.

Aber so schön die weißen Flocken auch aussehen, so bringen sie auch jede Menge Gefahren mit sich. Auch eine Wetter-Expertin mahnte für Donnerstag zur Vorsicht. Denn die Schnee-Front droht NRW regelrecht lahmzulegen.

Wetter-Expertin spricht für NRW Warnung aus

Der Grund für den plötzlichen Winter-Einbruch: Eine Warmfront zog am Mittwoch (8. Januar) über NRW hinweg und hatte in der kalten Luft Schnee zur Folge. Über Nacht hatte das teils heftige Folgen, denn Straßenglätte war am Donnerstagmorgen in NRW die bittere Realität. Kathy Schrey vom Wetter-Kanal „wetter.net“ veranlasste das zur Warnung: „Aufpassen.“

Und erst mal scheint die Schneewalze nicht zu stoppen. Denn am Donnerstag bleibt es der Voraussicht nach grau. Schnee- und Eisregen sowie Graupelgewitter werden in NRW den Tag bestimmen. „Kein Spaß“, mahnt Schrey.

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung meldete sich am Mittwoch mit ähnlich alarmierenden Worten. „Vom Schnee her am ‚gefährlichsten‘ wird es von NRW über das südliche Niedersachsen/Nordhessen und Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg und Berlin. Dort kann sich eine Schneedecke ausbilden, und es kann zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kommen“, wurde er gegenüber „Bild“ deutlich.

Wie geht’s in NRW weiter?

Für die kommenden Tage scheint das Wetter in NRW weiterhin von starkem Schneefall bestimmt zu werden. In Teilen der Eifel und dem Westerwald prognostizieren die Experten Neuschnee in Höhe von bis zu 15 Zentimetern. Jetzt rollen „turbulente Wetter-Aussichten“ auf uns zu, so Schrey.

Bis zum Wochenende hin soll sich das Wetter in NRW laut den aktuellen Wetter-Modellen aber wieder beruhigen. Aber: es bleibt bei Temperaturen von bis zu Minus 3 Grad „knackig“ kalt. „Zieht euch warm an“, appelliert die wetter.net-Expertin. Mehr Infos zur aktuellen Wetterlage erfährst du in diesem Video >>>.