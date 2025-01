Jana aus NRW will ihren Lieblings-Schlagerstar noch einmal sehen – es wird ihr letztes Konzert

„Jana träumt schon lange davon, einmal Florian Silbereisen live zu sehen“ – mit diesen Worten erhielt der ASB-Wünschewagen aus Westfalen im vergangenen Jahr eine Anfrage einer Wohngemeinschaft. Die pflegebedürftige Jana (Name geändert) lebe ein sehr eingeigeltes Leben, bekäme keinen Besuch, verlasse nie das Haus und sei oft alleine.

Um ihr eine Freude zu machen und ihr auf ihre letzten Tage noch etwas Gutes zu tun, wollte ihr ihre WG in NRW ihren letzten Wunsch erfüllen: „Einmal im Leben zum „Schlagerboom“ und die Lieblingsstars sehen“.

Jana aus NRW will noch einmal Florian Silbereisen sehen

Zusammen mit ihrer Pflegekraft Nadine ging es dann im vergangenen Oktober nach Dortmund. Im ASB-Wünschewagen gab es erst einmal ein Wiedersehen mit Helferin Mary, was für heitere Stimmung sorgte. Jana erzählte alsbald, auf welche Stars sie sich besonders freute: Florian Silbereisen, Thomas Anders und Howard Carpendale.

Auch interessant: NRW: Stuart (16 Monate) wird zweiten Geburtstag nicht erleben – Familie hat nur einen Wunsch

Angekommen an den Westfalenhallen gab es dann gleich die nächste Überraschung. Jana sollte doch tatsächlich einen Platz nur zehn Meter von der Bühne bekommen. Die Wunscherfüller zogen sich dann zurück, nur um zu beobachten, wie ihr Wunsch vor ihren Augen wahr wurde. „Jana genoss den Abend bis zum letzten Augenblick, still und gerührt schaute sie sich alle Auftritte an.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jana aus NRW erlebt ein Highlight nach dem anderen

Zunächst konnte man es ihr kaum ansehen, doch muss Janas Freude an diesem Abend groß gewesen sein. So hob sie zum Ende dann sogar die Arme. „Man darf nicht vergessen, Jana lebt ein Leben ohne Höhepunkte, ohne Emotionen, isoliert“, erklären die Wunscherfüller ihre Situation. „Und nun das größte Schlagerevent in Deutschland und sie mittendrin. Es muss sie anfangs überfordert haben“, können sie sich denken.

Mehr Wünschewagen-Geschichten:

„Ganz große Freude zeigte sie dann, als Nadine ein Blinklicht fand, mit dem man ‚Alles glitzert‘ selbst zum Ausdruck bringen konnte.“ Jeder Auftritt war ein wahres Erlebnis für Jana. „Und immer wieder Florian auf der Bühne, bei dessen Anblick ihre Augen ganz besonders funkelten.“ Und auch nach Ende der Show und auf der Heimfahrt im Wünschewagen zeigte Jana, wie glücklich sie war, dass sich ihr Wunsch letztendlich und trotz ihrer Ängste erfüllt hatte.