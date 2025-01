NRW: Frau will ein letztes Mal zum Weihnachtsmarkt – es ist ein Abschied für immer

Im Rollstuhl und mit Sauerstoffgerät, so lebt Frau B. nun auf der Palliativstation in einem Krankenhaus in Stolberg, NRW. Wie lange sie noch hat, das ist ungewiss. Doch hindert ihr baldiges Ableben sie nicht daran, zu träumen.

So hegt Frau B. einen letzten großen Wunsch: Sie würde gerne noch einmal den Weihnachtsmarkt in Stolberg besuchen. Mit dem Event in NRW verbindet sie persönlich viele gute Erinnerungen. Doch wie soll sie dort hinkommen? Natürlich mit dem Wünschewagen!

NRW: Frau will noch einmal auf den Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Stolberg ist für Frau B. wie ihre zweite Heimat. Hier hat sie 28 Jahre lang am Mandelwagen gestanden und den Besuchern Tüten voller süß duftender Leckereien verkauft. Doch damit ist schon länger Schluss. Der Dame geht es gesundheitlich so schlecht, dass sie nur noch mit Sauerstoffflasche und im Rollstuhl raus kann.

Auch rührend: NRW: Kleiner Junge besucht mit seiner Familie den Zoo – es ist das letzte Mal

Dieses Jahr wird sie nicht einmal mehr ihre Verwandten in Polen besuchen können. Doch ein Besuch ihrer alten Arbeitsstätte, dem Weihnachtsmarkt, das sollte noch gehen. Zumindest mit der Hilfe des ASB-Wünschewagens konnte ihr dieser Wunsch nun erfüllt werden.

NRW: Letzter Besuch auf dem Weihnachtsmarkt wird unvergesslich

In der Innenstadt angekommen gab es erst einmal ein großes Wiedersehen mit allen ehemaligen Mitarbeitern. Die trauten ihren Augen kaum, als Frau B. plötzlich auftauchte. „Es flossen bereits die ersten Freudentränen“, berichtet eine Wunscherfüllerin von der Wiedervereinigung der Kollegen, die für Frau B. schon zur Familie zählen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Von den verschiedenen Ständen kamen Menschen zusammen, um Frau B. zu begrüßen. Man spürte sofort, wie beliebt und geschätzt Frau B. ist.“ Bei einem heißen Kakao mit Schuss wurden alte Geschichten ausgepackt. Am Abend sah Frau B. aus der ersten Reihe der traditionellen Tanzaufführung der Elfen zu. Die Tänzer widmeten der ehemaligen Kollegin einen eigenen Auftritt. Sehr gerührt sah sie dem Treiben zu. Am Ende kamen alle von der Bühne und verbeugten sich ein letztes Mal vor ihr.

Mehr Wünschewagen-Geschichten:

„Der Besuch war für Frau B. ein unvergessliches Erlebnis, das ihr in der Adventszeit ein Stück Geborgenheit und vertraute Erinnerungen schenkte – ein Ort voller Wärme, Liebe und schöner Geschichten.“