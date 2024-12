NRW: Emmy (13) verkauft seit Jahren Kekse – der Grund zerreißt einem das Herz

Was wäre, wenn jemand – und sei er noch so jung – mit einer einzigen, klaren Mission die Welt ein kleines bisschen besser machen könnte? Was, wenn diese Person nicht nur träumt, sondern handelt, um etwas Großes zu bewirken?

Was, wenn diese Idee nicht nur das eigene Leben verändert, sondern das vieler anderer? Genau das passiert seit einigen Jahren in NRW – und genau das macht die 13-jährige Emmy für viele zu einer echten Heldin.

NRW: Teenagerin verkauft Kekse für den guten Zweck

Unermüdlich sammelt die 13-Jährige seit drei Jahren Spenden für den ASB-Wünschewagen – ein Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, schwerkranken Menschen einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen. Ihre Motivation? „Ich möchte helfen, dass Menschen ihren letzten Wunsch wahr werden lassen“, sagt sie mit einer für ihr Alter ungewöhnlichen Entschlossenheit.

Ob durch den Verkauf von selbstgebackenen Keksen, Marmelade oder handgefertigten Holzengeln im Friseursalon ihrer Mutter – Emmy hat viele kreative Ideen, um Spenden zu sammeln. Und auch 2024 hatte sie ein großes Ziel: die Summe des Vorjahres, stolze 9.207,76 Euro, zu übertreffen. Doch hat sie es geschafft?

Ihre Mission: „Ein Wohnzimmerkonzert mit Henning Wehland“, dem Frontmann der Band H-Blockx und langjährigem Unterstützer des ASB-Wünschewagens, teilte das ASB-Team auf Facebook mit. Und es war ein voller Erfolg! Der Abend war aber nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein Fest der Herzlichkeit.

Die etwa 50 Gäste ließen sich von der einzigartigen Atmosphäre und der tollen Musik verzaubern. Für das leibliche Wohl sorgten großzügige Partner wie liba, Brauerei Pinkus Müller, Mario Engbers, Gastronomie & Service Münster und Germeta – so wurde dieser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

NRW: XXL-Spendensumme – ASB-Team jubelt

Und so entstand nicht nur ein einzigartiges Erlebnis, sondern auch eine hohe Spendensumme! Denn gemeinsam „kamen dieses Mal 2.063,33 Euro zusammen!“ Herzlichen Glückwunsch!

Kein Wunder, dass nicht nur das Team des ASB NRW dankbar ist, sondern auch die zahllosen Fans. So likten viele User den Post mit einem Herz und scheinen für Emmys Einsatz mehr als dankbar zu sein.

Hier kannst du die junge Heldin aus NRW sehen:

