Eike Immel spricht nach „Promis unter Palmen“ Klartext: „50 Prozent gefaket“

Nach über vier Jahren Pause ist „Promis unter Palmen“ seit dem 17. Februar zurück – und die Fans sind ganz aus dem Häuschen. Kein Wunder, denn mit Stars wie Lotto-Millionär Chico (44), Society-Lady Claudia Obert (63) und Ex-Torwart Eike Immel (64) ist Drama und Trash-TV-Spaß garantiert.

Doch nun musste der ehemalige Profispieler die Showbühne verlassen. Für ihn aber kein Grund, Trübsal zu blasen – stattdessen plaudert er aus dem Nähkästchen und verrät Unglaubliches.

Eike Immel: Rauswurf bei „Promis unter Palmen“

Falls du die Sat.1-Show noch nicht kennst: Bei „Promis unter Palmen“ geht’s um alles oder nichts. Wer als letzter in der Villa am Strand bleibt, gewinnt die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro. Die Regeln sind einfach: Viele prominente Gesichter leben unter einem Dach und treten in kleinen Wettbewerben gegeneinander an. Das sorgt nicht nur für ein höheres Preisgeld, sondern auch für jede Menge Unterhaltung – und natürlich für jede Menge Zickereien, Intrigen und Nominierungen. So müssen nach und nach immer mehr Promis die Villa verlassen.

Und Eike Immel? Der Ex-Torwart aus Dortmund wurde nun rausgeworfen – sehr zum Leidwesen von Chico, der ein wahrer Fan des Torwarts ist. „Eike Immel ist in meinem Herzen. Er ist eine Legende. Ich liebe diesen Mann einfach“, schwärmte so der Lotto-Millionär.

Doch auch der Ex-Torwart war nach seinem Exit nicht gerade in bester Stimmung. In „Promis unter Palmen – Die Late Night Show“ (Staffel 2, Folge 2) sprach er über seine Erfahrungen und zeigte sich wenig begeistert von der Reality-Welt: „Das ist nicht meine Welt. Ich bin ein Typ aus einer anderen Zeit“, erklärte Immel und verglich das Ganze mit einem „Irrenhaus“.

„Promis unter Palmen“: Ex-Teilnehmer packt aus

Drama und Streit haben ihm offensichtlich nicht gut gefallen – dennoch gab es auch etwas Positives: „Ich hab einen guten Freund kennengelernt, das ist Chico.“ Auf die Frage, ob er im Format jemanden für fake halte, antwortete Immel ungeschönt: „Jeder, jeder spielt da seine Rolle. (…) 50 Prozent von den Aktionen sind gefaket, um Sendezeit zu bekommen.“ Und sein Fazit? „Das ist mir aber scheißegal.“

Da bleibt wohl keine Frage: Der Ex-Towwart aus Dormund wird wohl erstmal nicht wieder in einer Reality-Show teilnehmen. Und eines ist auch sicher: Das Drama bei „Promis unter Palmen“ wird auch nach seinem Auszug nicht enden – die Fans dürfen gespannt sein.