„Wurde auch mal Zeit!“ – Yeliz Koc spricht Klartext nach Jimi Blues Haft-Freilassung

Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder frei und seine Ex Yeliz Koc? Die hat eine klare Meinung dazu. Der 33-jährige Schauspieler wurde am Donnerstag (17. Juli) gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro aus der Untersuchungshaft in Innsbruck entlassen. Hinter ihm liegt eine echte Promi-Pleite-Posse. Wegen offener Hotelrechnungen wurde er festgenommen und sogar nach Österreich ausgeliefert.

Und wer hat die ganze Sache klargemacht? Ex-Freundin Yeliz Koc (30)! Sie zahlte kurzerhand die offenen Beträge. Aus Liebe? Aus Mitleid? Nein, ganz pragmatisch: „Ich hab’s für unsere Tochter Snow getan“, sagte sie im Interview mit ProSieben.

Yeliz Koc wird deutlich

Auf Instagram fragte ein Fan, ob sie sich über die Freilassung freue. Die Antwort des „Dschungelcamp“-Stars? „Ja, natürlich! Das wurde auch mal Zeit!“ Ganz schön deutlich. Und ein bisschen trotzig. Denn obwohl die Beziehung gescheitert ist, zeigt sie mehr Rückgrat als viele andere.

Jimi selbst zeigt sich auf Instagram reumütig: „Ich stehe voll und ganz zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Es hätte alles nicht so weit kommen müssen, dafür bin allein ich verantwortlich.“ Erst vor kurzem bedankte er sich bei Yeliz – fast liebevoll: „Du warst die Einzige, die mir keine Vorwürfe gemacht hat. (…) Wir sind eine Familie und ich werde immer an eurer Seite sein.“

Klingt fast nach Happy End oder wenigstens nach Waffenstillstand. Doch trotz aller Harmonie bleibt Yeliz realistisch. „Er hat noch ein paar Jahre Zeit, um das Geld wieder reinzuholen, und dann kann er mir das gerne Stück für Stück wieder zurückgeben“, erklärt sie dem Sender. Jetzt will Jimi erstmal Ruhe: „Ich ziehe mich zurück und genieße meine Privatsphäre.“