Schwerer Unfall in Dortmund! Das Auto einer vierköpfigen Familie hat sich überschlagen.

Dortmund: Schlimmer Unfall an Tankstelle! Auto überschlägt sich – Familie im Krankenhaus

Dortmund. Heftiger Unfall in Dortmund!

Bei einem Unfall vor einer Tankstelle in Dortmund-Oespel hat sich das Auto einer vierköpfigen Familie überschlagen!

Dortmund: Familienauto überschlägt sich bei Unfall

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr auf der Höhe der SB-Tankstelle auf der Borussiastraße in Dortmund-Oespel. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Unfall zwischen dem Wagen der Familie und einem anderen Fahrzeug.

Dabei überschlug sich das Familienauto und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise gelang es allen Unfallbeteiligten, selbstständig aus ihren Autos zu gelangen, sodass die alarmierten Einsatzkräfte bei ihrem Eintreffen niemanden mehr befreien musste.

Familie aus Dortmund nach Unfall im Krankenhaus

Die vierköpfige Familie wurde in einem Rettungswagen vor Ort untersucht. Schließlich brachte man die beiden leicht verletzten Eltern gemeinsam mit ihren Kindern (2, 8) ins Krankenhaus.

Der Fahrer des zweiten Unfallfahrzeugs blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des auf dem Dach liegenden Autos wurde die Borussiastraße in Richtung Oespel gesperrt. Dies führte am Donnerstagabend laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (at)