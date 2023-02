Dortmund: Reizgas-Alarm an U-Bahn-Station ++ 14 Personen verletzt

Reizgas-Attacke an einer U-Bahn-Station in Dortmund!

In Dortmund gab es am späten Mittwochnachmittag gegen 16.25 Uhr eine Reizgas-Attacke an der Haltestelle Stadtgarten. Die Station musste zwischenzeitlich gesperrt werden. ist inzwischen aber wieder freigegeben.

Dortmund: Fahrkarten-Kontrolle schuld an der Reizgas-Attacke?

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigte, wurden bei dem Reizgas-Vorfall insgesamt 14 Personen verletzt. Darunter auch der Tatverdächtige selbst. Sieben Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen sieben konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

In Dortmund kam es zu einer Reizgas-Attacke. Foto: Markus Wüllner

Nach Informationen von DER WESTEN soll eine eskalierende Fahrkarten-Kontrolle schuld an dem Reizgas-Alarm gewesen sein. Die Verletzten sollen über Atembeschwerden, Husten und tränende Augen geklagt haben. Unter den Verletzten soll sich auch ein Kind befinden.

Wir berichten weiter.