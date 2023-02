Dortmund: Wagen überschlägt sich und kracht in PKWs – Busfahrer verhindert schlimmeres Unglück

Schwerer Unfall in Dortmund – doch, weil ein Busfahrer aufmerksam reagierte, konnte Schlimmeres verhindert werden!

Am Mittwochmorgen (15. Februar) kam es gegen 7 Uhr zu einem heftigen Autounfall auf der Haberlandstraße in Dortmund-Nette. Ein Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in mehrere abgestellte Autos und überschlug sich dabei.

Dortmund: Busfahrer reagierte goldrichtig

Doch der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er konnte sich selbständig aus seinem PKW befreien, verletzte sich nur leicht. Er kam in ein Krankenhaus.

+++Lotto-König „Chico“ aus Dortmund im Kaufrausch – bei dieser Zahl klingeln dir die Ohren+++

Als der Unfall geschah, kam dem Auto ein mit insgesamt neun Personen besetzter Kleinbus entgegen. Die Personen befanden sich auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte, den Werkstätten der AWO. Dank des umsichtigen und vorausschauenden Fahrens des Busfahrers konnte ein Crash mit dem entgegenschleudernden PKW grade noch so verhindert werden!

+++Dortmund: DIESE Gefahr nimmt immer weiter zu – „Vorsicht“+++

Dortmund: Der PKW blieb nach dem Zusammenstoß mit den Fahrzeugen auf dem Dach liegen. Foto: Polizei Dortmund

Dortmund: Busfahrer unter Schock, Ersatzfahrer musste angefordert werden

Doch trotzdem ging der Unfall nicht spurlos an dem Busfahrer vorbei: Weil er so von dem Ereignis mitgenommen war, musste er rettungsdienstlich betreut werden. Er konnte seine Fahrt nicht weiterfortführen. Das Busunternehmen aus dem Sauerland schickte einen Ersatzfahrer.

Mehr Themen und News auf unserem Portal findest du hier:

Die neun Personen aus dem Bus wurden bis zum Eintreffen des Ersatzfahrers auf der Rettungswache in Dortmund-Mengede untergebracht. Dort wurden sie mit Getränken versorgt und psychologisch betreut. Rund anderthalb Stunden nach dem Unfall ging die Fahrt für die Reisegruppe mit einem neuen Fahrer weiter.

Eine etwas erfreulichere Nachricht aus Dortmund: In der Stadt hat eine neue Wein-Bar eröffnet! Mehr Infos dazu haben wir hier für dich.