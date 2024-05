Dortmunder erschrecken sich vor gruseligen Tieren – jetzt herrscht Gewissheit

Die Anwohner sind in Aufruhr! In Dortmund wurden aktuell gruselige Tiere gesichtet. Selbst die Stadt warnt sowohl auf ihrer Webseite als auch auf Facebook vor den gefährlichen Tieren.

Einige User sind ihnen schon begegnet und erzählen ihre Horror-Story im Netz. Jetzt herrscht bittere Gewissheit!

Dortmund: Gefährliche Tiere gesichtet

Gefährliche Tiere in Dortmund? Jetzt denkt man vielleicht zuerst an einen Löwen, der aus dem Zoo ausgebrochen ist oder an Wölfe, die durch die Stadt streunen. Doch die gruseligen Tiere sind viel kleiner – aber daher nicht weniger gruselig und gefährlich. Es handelt sich um die Asiatische Hornisse. Die Insekten aus Südostasien haben sich bereits im vergangenen Jahr stark in NRW verbreitet. Jetzt wurde das erste Nest auch in Dortmund entdeckt.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

„Hornissen zählen zur Familie der Wespen und sind allem Volksglauben zum Trotz nicht gefährlicher als normale Wespen“, heißt es beim „NABU“. Auch die Asiatische Hornisse soll sich meist recht friedlich verhalten, wenn man sich nicht gerade ihren Nestern nähert. Doch richtig gefährlich können die Tiere für unsere heimischen Honigbienen werden, denn diese und weitere „Bestäuber-Insekten“ stehen auf ihrem Speiseplan. Und somit ist die Asiatische Hornisse eine echte Gefahr für die Imkerei sowie die heimische Biodiversität.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Zoo Dortmund nimmt Tieren den Nachwuchs weg – aus einem traurigen Grund ++

So musst du dich verhalten

Das Nest in Dortmund konnte nach der Meldung an das Umweltamt glücklicherweise entfernt werden. Und das ist auch genau die richtige Vorgehensweise. Wenn du ein solches Nest oder auch einzelne Tiere entdeckst, solltest du dich unbedingt beim Umweltamt unter folgender E-Mail-Adresse melden: pflanzenundtiere@dortmund.de. Am besten fügst du sogar Fotos und genaue Angaben zum Ort beziehungsweise der Flugrichtung hinzu.

Weitere News aus der Region:

Auch die Kommentare auf der Facebookseite der Stadt Dortmund machen deutlich, dass die gruseligen Tiere hier tatsächlich unterwegs sind. Da heißt es unter anderem: „So eine hat mich heute Morgen in der Küche besucht. Nach zwei Stunden war sie dann endlich wieder raus“ oder auch „Oh, so eine hatte ich vor ein paar Tagen am Fenster“.

Was es mit einem riesigen Hakenkreuz am Dortmunder Hauptbahnhof auf sich hat, liest du in diesem Artikel.