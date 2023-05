Dortmund: Verzweifelte Suche nach zwei Mädchen hat ein Ende – Eltern erleichtert

Vermisstenmeldung aus Dortmund! Seit Donnerstag, den 11. Mai, warten die ängstlichen Eltern auf die Rückkehr ihrer Töchter. Eine 14-Jährige und eine 16-Jährige hätten eigentlich am Abend nach Hause kommen sollen. So war es verabredet.

Doch seitdem fehlt jede Spur von ihnen und auch ihre Handys sind ausgeschaltet. Die Polizei Dortmund hatte bereits eine unheilvolle Vorahnung. Doch am Freitag kam dann die gute Nachricht: Beide Mädchen sind wohlauf.

Dortmund: Mädchen (14,16) in misslicher Lage?

Statt wie verabredet am Donnerstagabend nach Hause zu kommen, tauchten die beiden Mädchen bis zum nächsten Tag nicht mehr auf. Ihre Eltern meldeten J. (14 Jahre alt) und N. (16 Jahre alt) bei der Polizei als vermisst. Sie seien am Tage in der Stadt unterwegs gewesen und nie heimgekehrt.

Zudem könnten die Eltern ihre Kinder nicht erreichen, denn deren Handys seien abgeschaltet. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass sich die Mädchen in einer „hilflosen Lage“ befinden könnten. Ob sie Opfer von Straftaten geworden sein könnten, hätten die Ermittler zu der Zeit noch nicht nachweisen können.

So sehen die Vermissten aus

Fotos von den Mädchen hat die Polizei bisher nicht veröffentlicht. Es gibt jedoch eine grobe Personenbeschreibung. Die Jüngere der beiden (14) sei zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß, sehr schlank und trägt ihr braunes Haar schulterlang. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens dürfte sie eine hellbeige Hose, eine schwarz-weiße Collegejacke mit einem weiß-grünen Aufdruck hinten und weiße Schuhe getragen haben.

Bei ihrer älteren Schwester (16) handelt es sich um eine circa 1,72 Meter große, ebenfalls sehr schlanke junge Frau mit kinnlangen blonden Haaren. Sie hatte am Donnerstag noch schwarze, sehr weite Kleidung und eine Hose mit weißem Aufdruck an der Seite an.

Dortmund: Mädchen heil zu Hause

Am Freitagabend konnte die Polizei dann die Entwarnung rausgeben. Beide Mädchen seien wohlauf und wieder bei ihren Eltern. Dafür bedankt sich die Polizei auch für die Mithilfe der Bevölkerung.