Randale in NRW-Freibad – Polizei kommt nicht zur Ruhe

Die extreme Hitze ist am Mittwoch (2. Juli) in Hemer (NRW) offenbar einigen Menschen zu Kopf gestiegen. Die Polizei musste gleich zweimal ins Freibad Am Damm anrücken.

Eine randalierende Frau und eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen jungen Männern hielten die Beamten im Freibad in NRW auf Trab.

Randale in NRW-Freibad

Gegen 16:30 Uhr meldeten Zeugen eine aggressive Frau. Die 33-Jährige aus Hemer warf mit einem Plastikstuhl und schubste eine Besucherin. Danach attackierte sie mehrere Schwimmbadgäste und auch die herbeigerufenen Polizeibeamten.

++ Tragödie in Düsseldorf! Kleiner Junge beim Spielen vom Rhein mitgerissen ++

Die Frau schlug und trat um sich. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

Schlägerei in NRW-Freibad

Nur wenige Stunden später kam es erneut zu einem Vorfall. Fünf junge Männer aus Iserlohn und Hemer gerieten gegen 19 Uhr in Streit. Beleidigungen im Becken führten schließlich zu einer Prügelei. Die Polizei musste erneut anrücken und die Beteiligten aus dem Schwimmbad verweisen.

Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Menschen in NRW-Schwimmbädern an die Gurgel gehen. Besonders während anhaltender Hitze-Perioden liegen die Nerven offenbar blank.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.