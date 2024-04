Dortmund: Streit in Thier-Galerie eskaliert – plötzlicher Massenauflauf bringt Polizei an ihre Grenzen

Alles nur wegen einer Frau… In Dortmund ist am Mittwoch (10. April) ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann in der Thier-Galerie ausgebrochen. Als die Polizei eintraf, hatten sich bereits an die 60 Personen um die Streithähne versammelt.

Mit großem Aufgebot versuchten die Einsatzkräfte, der Lage Herr zu werden. Doch dann brach das Chaos los. Eine Beamtin wurde verletzt und ein 20-Jähriger kam in Polizeigewahrsam. Aber jetzt erst einmal von vorne.

Dortmund: Streit in Thier-Galerie löst Großeinsatz aus

Am Mittwochabend wurde die Polizei Dortmund über einen Streit in der Thier-Galerie informiert. Ein Zeuge berichtete gegenüber der Polizei, dass ein Mann einer Frau das Handy weggenommen und dann nach der PIN dafür gefragt habe. Schnell kam es zum Streit. Die Kontrahenten wurden lauter und weitere Personen scharrten sich um die zwei.

Als die ersten Beamten eintrafen, versuchten sie den Streit zu schlichten und alles in Ruhe vor dem Einkaufszentrum zu klären. Doch auf dem Weg dahin wollte der verdächtige Handydieb flüchten. Die Einsatzkräfte konnten den 20-Jährigen aufhalten. Der jedoch versuchte immer wieder abzuhauen und arbeitete gegen die Polizeikräfte.

Mittlerweile hatten sich etwa 60 Personen um die Beamten versammelt, die den Einsatz störten. Die Polizisten mussten diese auf Abstand halten. Die Schwester des 20-Jährigen versuchte ihren Bruder zu befreien, schlug einer Beamtin auf den Arm, die daraufhin verletzt wurde.

Dortmunder Polizei muss Verstärkung rufen

Dann wollte sich auch noch ein 10-Jähriger in die Angelegenheiten einmischen, obwohl seine Eltern ihn davon abzuhalten versuchten. Er stürzte, augenscheinlich jedoch ohne eine anschließende Verletzung. Um der Masse an Menschen Herr zu werden, musste die Polizei Verstärkung rufen. Dann kehrte auch endlich Ruhe in der Thier-Galerie ein.

Am Ende nahm die Polizei den 20-Jährigen in Polizeigewahrsam, konnte ihn jedoch nicht in Untersuchungshaft nehmen, da die Umstände dafür nicht ausreichten. Weil er nur zu Besuch in Deutschland ist, sind ihm nun Sicherheitsleistungen auferlegt worden. Er muss sich wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Bei seiner 21-jährigen Schwester ist die Lage ähnlich, nur hat sie sich auch wegen versuchter Gefangenenbefreiung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu verantworten.