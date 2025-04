Borussia Dortmund droht bitterer Rückschlag! Wolfsburg-Spiel könnte Folgen haben

Borussia Dortmund befindet sich im Aufwind. Die Mannschaft von Niko Kovac ist teilweise kaum wiederzuerkennen, die teils desaströsen Leistungen der Hinrunde scheinen vergessen. Sogar die Qualifikation für die Champions League ist wieder in Sichtweite.

Mitten im Saisonendspurt droht Schwarz-gelb jedoch ein heftiger Rückschlag. Im kommenden Duell gegen den VfL Wolfsburg könnten zahlreiche Profis von Borussia Dortmund eine bittere Premiere feiern.

Borussia Dortmund: Leistungsträger unter Beobachtung

Wolfsburg, Leverkusen, Kiel. Das Dortmunder Restprogramm in der Bundesliga liest sich auf dem Papier wechselhaft. Während der Saisonabschluss gegen Kiel zum absoluten Pflichtsieg werden wird, dürfte das Duell mit Bayer Leverkusen ein vorläufiges Endspiel für den BVB werden. Doch auch in der Begegnung mit den „Wölfen“ (3. Mai, 18.30 Uhr) muss die Borussia aufpassen – und das aus vor allem einem Grund.

Denn mit Waldemar Anton, Emre Can, Julian Ryerson und Serhou Guirassy gehen gleich vier etatmäßige Dortmunder Stammspieler mit vier gelben Karten auf dem Konto ins Spiel gegen den VfL. Bei einer weiteren Verwarnung wären sie für das Top-Spiel gegen Leverkusen (11. Mai, 15.30 Uhr) gesperrt. Ein Ausfall in dieser wichtigen Partie wäre für die Kovac-Elf herber Verlust.

BVB kann klettern

Dass der BVB deswegen mit angezogener Handbremse ins Wolfsburg-Spiel gehen wird, ist jedoch auszuschließen. Dazu kommt: Mit einem Sieg könnte Schwarz-gelb sogar auf einen Champions-League-Rang springen. Denn mit Spielen gegen die Bayern München und Leverkusen hat die direkte Konkurrenz aus Leipzig und Freiburg parallel zwei dicke Brocken vor der Brust.

Der BVB hat also die große Chance, sich zwei Spieltage vor Schluss in die wohl bestmögliche Ausgangsposition zu spielen – und das Erreichen der Champions League in der eigenen Hand zu haben.