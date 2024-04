Dortmund: Obdachlose fürchten um ihr Leben – nächster Fall sorgt für Entsetzen

In Dortmund musste am Montag (1. April) eine obdachlose Frau um ihr Leben fürchten.

Als wäre die Attacke auf die Wohnungslose nicht schlimm genug, ist sie auch ein weiterer Fall von Gewalt an Obdachlosen in kurzer Zeit: Erst letzte Woche wurden zwei Obdachlose in Dortmund getötet.

Dortmund: Obdachlose wurde im Schlaf überrascht

Es ist eine weitere schlimme Nachricht, die in Verbindung mit einer obdachlosen Person steht. An Ostermontag ist es in Dortmund-Mitte zu einem versuchten Tötungsdelikt an einer 72-jährigen Frau gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Dortmund wurde das „zeltähnlichen Gebilde“, in dem die ältere Dame in der Nacht gegen 3.25 Uhr in einem Hauseingang auf der Schwarze-Brüder-Straße geschlafen hat, angezündet.

Zum Glück ist die 72-jährige Frau rechtzeitig wach geworden und konnte die Brandentwicklung noch wahrnehmen. Dadurch konnte sie sich noch unverletzt aus ihrem Nachtlager retten. Auf Anfrage von DER WESTEN gab Staatsanwältin Maribel Andersson bekannt, dass eine Videoaufzeichnung der Tat vorliegt. „Die 72-Jährige soll einige Zeit vor der Tat den mutmaßlichen Täter wahrgenommen haben. Die Beschreibung passt auf die Person der Videoaufzeichnung“, so Andersson.

Dortmund: Schaden von 2000 Euro

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll bei dem Feuer-Angriff ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden sein. Bei dem „zeltähnlichem Gebilde“ soll es sich um eine Plane, einen Rollator und ein paar Regenschirme handeln. Die Polizei Dortmund hat jetzt eine Mordkommission eingerichtet.

Der Angriff auf die obdachlose Frau ist der zweite innerhalb kurzer Zeit in Dortmund. Erst am Donnerstag (4. April) kam es zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen und einem 31-jährigen Obdachlosen, der für den Obdachlosen tödlich endete. Einer der Jugendlichen stach mehrfach mit einem Messer auf den Mann ein (hier mehr dazu).

