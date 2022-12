Dortmund: Messer-Attacke im Stadtgarten ++ Mann (29) schwebte in Lebensgefahr

Schlimmer Vorfall in Dortmund! Am Montagabend (20. Dezember) wurde ein 29-Jähriger durch eine Messer-Attacke schwer verletzt.

Gegen 19.50 Uhr wurden Polizei und Notarzt zu einem Einsatz in den Stadtgarten in Dortmund gerufen: Ein Mann erlitt schwere Stichverletzungen. Auf Nachfrage von DER WESTEN konnte die Polizei nicht ausschließen, dass sich der junge Mann zwischenzeitlich in Lebensgefahr befand.

In Dortmund kam es zu einer Messer-Attacke. Foto: Markus Wüllner / news4 Video-Line

Dortmund: Streit war wohl Auslöser

Opfer und Täter sollen sich gekannt haben und in einen Streit geraten sein, woraufhin es zu dem Messer-Angriff kam. Die Tat geschah in der Nähe der Dortmunder Innenstadt.

Weitere Nachrichten:

Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Weitere Details sind nicht bekannt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.