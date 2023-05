Dortmund: Luxus-Seniorenheim mit eigenem Koch und Skybar – du ahnst nicht, wie viel das kostet

Skybar und Sternekoch: Purer Luxus mitten in Dortmund! Doch in diese Appartements darf nicht jeder einziehen…

Am Phoenixsee in Dortmund gibt es jetzt eine echte Luxusresidenz – allerdings nur für Senioren. Bis zu satte 6.000 Euro pro Monat muss man für eine Unterkunft in dem Luxus-Altersheim hinblättern!

+++Lotto-König „Chico“ aus Dortmund knackt schon wieder die Million – die kann ihm keiner mehr nehmen+++

Dortmund: 30 Prozent bereits belegt

Ausgestattet ist die Residenz unter anderem mit einem eigenen Friseur, eigenem Fitnessraum, Physiotherapie-Praxis, Bücherei und einem Konzertsaal. Wie „t-Online“ berichtet, erwartet die Bewohner zudem eine jederzeit besetzte Rezeption, plus eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung.

+++Dortmund: Linienbus richtet Spur der Verwüstung an ++ mehrere Verletzte – jetzt steht die Ursache fest+++

Insgesamt 99 Apartments sowie 80 Einzelzimmer in der vollstationären Pflege bietet die neue Residenz. Bereits im Juni sollen die ersten Senioren dort einziehen. 30 Prozent der Appartements sollen schon vermietet sein.

Dortmund: Sternekoch und Gourmetküche

Am Mittwoch (26. April) eröffneten die Chefs der Opera-Gruppe zusammen mit Residenz-Geschäftsführer Jarek Belling und Dortmund Oberbürgermeister Thomas Westphal den Wohnkomplex, der zwölf Stockwerke umfasst. „Mit der Residenz Phoenixsee ist die Gestaltung der unmittelbaren Hafenpromenade abgeschlossen“, sagt Oberbürgermeister Westphal.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Absoluter Luxus: Im zwölften Stock gibt es eine Skybar und ein Gourmet-Restaurant. Sternekoch Anthony Sarpong wird hier seinen Kochlöffel schwingen. Sarpong führte bis 2019 das „Reiterstübchen“ in Neuss. Anschließend war er „Culinary Director“ im Steigenberger-Hotel in Petersberg. Am Abend öffnet das Restaurant in der Residenz auch für Gäste von außerhalb.

Dortmund: Aktionen für Senioren geplant

Und damit bei den Bewohnern auch keine Langeweile aufkommt, werden zudem Skattreffen, Spieleabende, Konzerte, Ausstellungen und Ausflüge organisiert, wie „t-Online“ schreibt.