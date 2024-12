Dortmund: Luxus-Residenz! Rentner zahlt 3.500 Euro für 45 Quadratmeter

Da klappt einem bei diesem Preis die Kinnlade runter! Wohnraum ist auch in Dortmund rar gesät, für eine gescheite Wohnung muss man schon einiges hinblättern. Was aber dieser Rentner für eine Luxus-Residenz in Dortmund zahlen muss, ist jenseits von Gut und Böse.

Denn Jürgen (83) ist in die Seniorenresidenz am Phoenix-See gezogen, hier wohnt er seit Mitte 2023. „Wer hier nicht zurechtkommt, jammert auf hohem Niveau“, sagt er gegenüber den, „Ruhr Nachrichten“. Das kann man laut sagen, denn für einen monatlichen Preis von 3.500 Euro für 45 Quadratmeter kann man in Dortmund schließlich einiges erwarten…

Dortmund: Rentner zahlt 3.500 Euro für 45 Quadratmeter

Die Lage ist einmalig, die Architektur großzügig, die Ausstattung exklusiv – das muss man sich definitiv leisten können. Der 83-Jährige kann es sich leisten, arbeitete jahrzehntelang selbstständig in der IT-Branche. 3.500 Euro sind monatlich fällig für die Residenz mit Balkon und Seeblick. Bis heute arbeitet der Senior: „Ohne Arbeit kann ich nicht leben. Wenn du nichts mehr tust, bist du in einem halben Jahr bekloppt oder tot!“

Doch die Senioren-Residenz ist nicht nur zum Spaß da – denn Jürgen muss gepflegt werden, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Der Personalschlüssel hier liegt über dem gesetzlich geforderten Niveau. Im Klartext: Er hat viel Pflegepersonal für und um sich herum. Das wiederum sei für den wohlhabenden Privatier „mit Geld gar nicht zu zahlen“.

Seine Frau wohne in der Nähe, besucht ihn jeden Tag. Sie sei aber eben keine ausgebildete Pflegerin. Es bleibt zu wünschen, dass er noch viele Jahre in dieser Luxus-Residenz leben darf – und das möglichst in gutem seelischem und physischem Zustand!