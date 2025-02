Dortmund: Bei Chico um die Ecke – Edel-Restaurant gibt auf

Es ist noch kein ganzes Jahr her, dass Lotto-König Chico in seine erste eigene Wohnung gezogen ist. Nun lebt der Millionär in einer luxuriösen Penthouse-Wohnung, aus der er einen atemberaubenden Blick auf den Dortmunder Phoenix-See hat.

Neben der Wohnung des Lotto-Millionärs, die natürlich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, gibt es hier außerdem zahlreiche Erholungs-, Sport- oder gastronomische Möglichkeiten für die Besucher. Ein beliebtes Lokal am Dortmunder Phoenix-See kündigte jetzt allerdings die Schließung an.

Dortmund: Edel-Restaurant schließt

Erst im Dezember 2023 eröffnete das Edel-Restaurant „Haus Phoenixsee“, das sich im Erdgeschoss der Senioren-Residenz Phoenixsee direkt am Ufer befindet. Keine anderthalb Jahre später – schon zum 29. März 2025 – soll das Restaurant von Sternekoch Anthony Sarpong schließen, wie es auf der Website des Lokals heißt.

Eine Sprecherin des Unternehmens Emeis (ehmals Orpea), das die Senioren-Residenz am Dortmunder Phoenix-See betreibt, erklärte gegenüber den „Ruhrnachrichten“, dass der Pachtvertrag zum 29. März aufgelöst werde. „Aktuell sind wir in Gesprächen hinsichtlich eines neuen Konzepts für das Restaurant. Einen neuen Betreiber stellen wir zeitnah vor“, heißt es.

Die genauen Hintergründe der Schließung sind allerdings noch unklar. Im Dezember berichtete „RP online“ noch, dass Sternekoch Anthony Sarpong das Restaurant aufgrund zu vieler Nebenprojekte, durch die er in die Insolvenz gerutscht sei, abgebe.

Für Bewohner soll sich nichts ändern

Für die Bewohner der Senioren-Residenz soll sich durch die Schließung jedoch nichts ändern. „Sie erhalten wie gewohnt mittags ihr Menü in den Räumlichkeiten des Restaurants“, erklärt die Sprecherin. Das Essen werde von dem Küchenteam der Dortmunder Senioren-Residenz täglich frisch zubereitet.

Die Haus Phoenixsee Betriebs GmbH, die das Dortmunder Lokal betreibt, habe selbst (stand 17. Februar) auf Nachfrage der „Ruhrnachrichten“ noch keine Stellungnahme zur angekündigten Schließung veröffentlicht.