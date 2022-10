Dortmund: Schüsse aus Auto am Nordmarkt – SEK nimmt Verdächtigen fest

Es waren erschreckende Szenen am Montagabend (10. Oktober) in Dortmund. Um 20.29 Uhr fielen am Nordmarkt Schüsse! Zeugen meldeten der Polizei, dass zwei Männer im Bereich der Zimmerstraße/Pionierstraße plötzlich zu Boden gingen.

Die beiden Männer wurden von Kugeln eines vorbeifahrenden Autos getroffen, das die Männer in der Nähe eines Kiosks überrascht hatte. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund teilte auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass das Auto mit hoher Geschwindigkeit angerast kam und plötzlich stark abbremste. Zeugen nach sei die Waffe dann aus einem der hinteren Fahrzeugfenster abgefeuert worden.

Dortmund: SEK nimmt Verdächtigen fest

Jetzt der erste Ermittlungserfolg: Am Dienstag ist kurz nach 17 Uhr ein Tatverdächtiger (28) in der Innenstadt festgenommen worden! Der Mann befindet sich laut Staatsanwaltschaft bereits in Untersuchungshaft. Pikant: Der Mann ist bereits wegen Gewalt- und Drogendelikten polizeibekannt.

Die Festnahme in der Wohnung seiner Freundin hat ein SEK durchgeführt. Zuvor hatten Ermittlungen der Mordkommission und Zeugenaussagen zur Spur des Tatverdächtigen geführt.

Dortmund: Drive-By in der Nordstadt

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat gegenüber DER WESTEN von mindestens zwei Schüssen gesprochen, die aus einem fahrenden Auto abgefeuert wurden. Die Kugeln trafen die Männer am Bein. Eines der beiden Opfer (28) erwischte es schwerer. Er musste mit seiner Schussverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es von der Polizei Dortmund.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte gegenüber DER WESTEN mit, dass die beiden Opfer in einer dreiköpfigen Gruppe zusammenstanden, als die Schüsse fielen. Ob die Opfer sich näher kannten, sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei jagt Täter nach Schüssen in Nordstadt

Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass es neben dem Schützen noch mindestens eine weitere Person in dem Auto gesessen und das Fahrzeug gesteuert haben muss. Ein Kennzeichen konnten die Zeugen nicht nennen. Auch liegen keine Informationen über Farbe und Modell des Fahrzeugs vor.

Ob die Schüsse gezielt die beiden Männer treffen sollten, ist bislang ebenfalls unklar. Anhaltspunkte für eine mögliche Beziehung von Täter und Opfern oder ein rassistisches Motiv gebe es nach aktuellen Erkenntnissen noch nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln vorerst wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach Schüssen am Nordmarkt. (Archivbild) Foto: IMAGO / biky

Spirale der Gewalt in Dortmunder Nordstadt

Erst vergangenen Dienstag ist ein Mann am Nordmarkt mit einem Messer angegriffen worden. Ein Tatverdächtiger konnte mittlerweile geschnappt werden (mehr hier).

Zuvor war die Leiche eines 47-Jährigen in einem Hinterhof der Nordstadt gefunden worden (alles dazu hier).