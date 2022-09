Dortmund: Leiche in Hinterhof gefunden – Polizei schnappt Verdächtigen

Leichenfund in der Dortmunder Nordstadt!

Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Dortmund fand die Polizei die Leiche eines 47-jährigen Mannes. Wenige Stunden später vermeldeten die Ermittler eine Festnahme.

Dortmund: Leiche mit Stichverletzungen in Hinterhof gefunden

Am Dienstag (27. September) fand die Polizei die Leiche des niedergestochenen Mannes in der Clausthaler Straße. Das gaben die Ermittler am Mittwoch (28. September) bekannt.

Dabei vermeldeten die Beamten auch die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Dortmunder Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen.

Leichenfund in Dortmund! (Symbolbild) Foto: IMAGO / aal.photo

Er wurde in der Nacht auf Mittwoch vorläufig festgenommen.

Am morgigen Donnerstag (29. September) soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

