Dortmund: Schüsse in der Nordstadt ++ Mordkommission ermittelt

Riesen-Schock am Freitag (20. Dezember) in der Dortmunder Nordstadt. In den frühen Morgenstunden sind viele Menschen am Nordmarkt von Schüssen aufgeschreckt worden.

Nach Angaben der Polizei hat eine unbekannte Person das Feuer in der Dortmunder Nordstadt gegen 3.50 Uhr eröffnet. Der Schütze nahm ein Lokal am Nordmarkt in Visier.

Dortmund: Schüsse auf Lokal in der Nordstadt

Nach Angaben der Polizei Dortmund wurden durch die Schüsse mehrere Personen gefährdet, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Lokal befanden. Es besteht der Verdacht, dass es sich um einen gezielten Angriff auf einen oder mehrere der Anwesenden gehandelt haben könnte.

++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher halten die Luft an – jetzt ist es offiziell! ++

Die Polizei Dortmund wertet die Tat deshalb als versuchtes Tötungsdelikt und hat eine Mordkommission eingerichtet. Verletzt wurde durch die Schüsse zum Glück niemand. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Auch liegen noch keine Informationen darüber vor, um welches Lokal es sich handelt.

++ Centro Oberhausen: „Pagoda“-Großbrand gelöscht – jetzt die bitteren Folgen ++

Schüsse in Dortmund: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Dortmund sucht nun nach Zeugen des Angriffs. Hast du die Tat beobachtet oder kannst Hinweise zu dem Schützen liefern? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231/132-7441.

Mehr Themen:

Am frühen Freitagmorgen hat es auch in Essen eine Straftat mit Schusswaffen gegeben. In den frühen Morgenstunden stürmten Unbekannte eine Filiale von McDonald’s und bedrohten die Mitarbeitenden mit ihren Waffen. Die drei maskierten Räuber forderten die Herausgabe der gesamten Tageseinnahmen und machten sich dann mit ihrer fetten Beute aus dem Staub. Die Polizei jagte ihnen unter anderem mit einem Hubschrauber hinterher. Doch die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise. Mehr hier >>>