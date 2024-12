McDonald’s in Essen: Bewaffnete Männer stürmen Filiale ++ Hubschrauber-Einsatz

Am Freitagmorgen (20. Dezember) stürmten maskierte und bewaffnete Männer eine McDonald’s-Filiale in Essen. Die Polizei fahndet noch nach den Tätern.

Die Polizei Essen wurde, wie in einer Pressemitteilung angegeben, am frühen Freitagmorgen in eine McDonald’s-Filiale am Ruhrbruchshof in Essen-Steele gerufen. Drei Männer hatten die Filiale der Fast-Food-Kette gestürmt und die Mitarbeiter bedroht.

McDonald’s in Essen: Bewaffnete Männer bedrohten Mitarbeiter

Die drei bewaffneten und maskierten Männer stürmten die McDonald’s Filiale in Essen-Steele am frühen Freitagmorgen (20. Dezember) gegen 1.45 Uhr. Die Polizei berichtet, dass das Trio die Mitarbeiter der Fast-Food-Filiale mit Schusswaffen und einem Messer bedrohte – außerdem verlangten sie nach Bargeld.

Die Tageseinnahmen steckten die Täter in Form des geforderten Bargelds in eine mitgebrachte dunkle Sporttasche und flüchteten daraufhin aus der McDonald’s Filiale. Als die Essener Polizei anschließend informiert wurde, rückte ein Polizeihubschrauber an, um die Fahndungsmaßnahmen zu unterstützen.

Fahndung bis jetzt erfolglos

Trotz des Einsatzes der Polizei und des Hubschraubers, der nach den geflüchteten Tätern suchte, sind diese noch nicht gefasst worden. Die Polizei Essen bittet um Hinweise oder Zeugen, die die Täter gesehen haben könnten.

Die Zeugen beschreiben die drei Täter als schlanke, junge Männer im Alter zwischen 18 bis 20 Jahren. Sie seien südländischer bzw. nordafrikanischer Erscheinung, informiert die Polizei Essen. Während des Raubs trugen sie überwiegend dunkle Kleidung sowie Handschuhe und verdeckten ihre Gesichter mit Schals. Anschließend transportierten sie das geraubte Bargeld in einer dunklen Sporttasche.