Dortmund: Randale nach BVB-Spiel! Polizei muss mit Großaufgebot anrücken

Nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt kam es am Samstagabend (22. April) in Dortmund zu heftigen Randalen durch Hooligans. Dabei soll sogar eine U-Bahn beschädigt worden sein.

Nachdem die Polizei mit Hundertschaften und weiteren Einsatzkräften anrückte, sei die Lage eskaliert. Es soll infolge zum Steinwurf gekommen sein. Was bislang zum Großeinsatz in Dortmund bekannt ist, erfährst du hier.

Dortmund: Hunderte Ultra-Fans festgesetzt

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund gegen Eintrag Frankfurt wurde am Samstagabend im Signal Iduna Park ausgetragen. Insgesamt 81.365 Zuschauer, darunter 7.700 Gastfans aus Frankfurt, waren für das Fußballspiel angereist. Schon während der Spielphase kam es vereinzelt zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, wie die Polizei mitteilt.

Doch erst in der Abreisephase sei die Situation eskaliert. Wie die Polizei Dortmund am Sonntagmorgen (23. April) bekannt gibt, haben mehrere Personen eine U-Bahn beschädigt. Die Polizei fackelte nicht lange und hielt kurzerhand eine Gruppe von etwa 250 Personen an. Diese konnten der Dortmunder Ultraszene zugeordnet werden.

Nach einem BVB-Spiel musste die Polizei in Dortmund hunderte Ultra-Fans festsetzen. Foto: M. Burns / news 4 Video-Line

Die Beamten rückten per Großaufgebot aus. Im Zuge der Polizeikontrollen sei die Situation plötzlich eskaliert. Aus der Gruppe soll ein Stein auf ein Polizei-Auto geworfen worden sein. Ob dieser bewusst auf das Einsatz-Fahrzeug geworfen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Auto wurde bei dem Steinwurf leicht beschädigt.

Gruppe wird unter Polizeibegleitung weggeführt

Die Ermittlungen der Polizei Dortmund zu den Vorfällen nach dem Spiel zwischen Dortmund und Frankfurt dauern an. Noch ist unklar, ob die Beamten die verantwortlichen Täter für die Beschädigungen an der U-Bahn und an dem Einsatz-Fahrzeug noch am Samstagabend (22. April) ausfindig machen konnten.

Nach dem Vorfall wurden hunderte Ultra-Fans unter Polizeibegleitung weggeführt worden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.