RB Leipzig – Borussia Dortmund: Kovac mit Kader-Ansage – drei Spieler müssen zuhause bleiben

In der Champions League weiter, muss der BVB nun endlich auch in der Bundesliga den Kampf aufnehmen. RB Leipzig – Borussia Dortmund: Im Kampf um die Königsklasse die vielleicht schon letzte Chance. Ein Sieg muss her.

Die gute Nachricht: Vor RB Leipzig – Borussia Dortmund hat sich niemand verletzt. Die schlechte für einige Talente: Aus dem Kader müssen drei Namen gestrichen werden. Trainer Niko Kovac macht klar, wen es erwischen wird.

RB Leipzig – Borussia Dortmund: Wätjen & Co. ohne Chance?

Überzeugend siegte der BVB in Lille. Viele Gründe für einen personellen Umbau bieten sich Niko Kovac deshalb nicht. In der Startelf dürfte sich wenig tun, im Kader dagegen gibt es Entscheidungen zu treffen. Der Grund: In der Champions League darf man zu jedem Spiel alle 25 gemeldeten Spieler mitnehmen. In der Bundesliga darf der Kader maximal 20 Mann stark sein.

Einige Spieler müssen also raus – und Kovac hat schon eine klare Vorstellung, wen es trifft. „Der Kader erklärt sich von selbst“, sagt er am Tag vor dem Topspiel in Sachsen. Ausfallen werden auf schwarzgelber Seite bei RB Leipzig – Borussia Dortmund lediglich Daniel Svensson und Felix Nmecha. Die große Auswahl füllt den Kader praktisch von alleine.

Drei müssen zuhause bleiben

Der Blick in die jüngste Vergangenheit zeigt: Meist erwischte es die gleichen Spieler. Der UCL-Spieltagskader von 25 Mann ist purer Luxus und für den BVB fast zu viel. Wegen der dünn aufgestellten Mannschaft ließ man so manches Mal freiwillig Plätze frei. So auch in Lille, wo man mit „nur“ 23 Spielern anreiste.

Auch wenn Kovac keine Namen nennt: Wieder einmal müssen wohl die Talente Kjell Wätjen und Almugera Kabar dran glauben. Sie haben unter dem neuen Trainer einen schweren Stand, sind seither fast ausnahmslos bei der U23 unterwegs. Dort werden sie wegen einer Verletztenmisere auch dringend gebraucht – dennoch dürfte der Weg in die zweite Mannschaft jedes Mal frustrierend sein. Achso: Und Nummer 3 ist ziemlich sicher Robin Lisewski. Er war als dritter Torwart mitgereist, geht nun zurück zu seiner U19.