Randale in Dortmund: Polizist von Jugendlichem schwer verletzt. (Symbolbild)

Dortmund: Randale am Busbahnhof! 15-Jähriger legt sich mit Polizisten an

Dortmund. Am Mittwochabend kam es an einem Busbahnhof zur Randale. Die Polizei Dortmund hatte alle Hände voll zu tun.

Vor allem ein 15-Jähriger aus Dortmund war auf Krawall gebürstet!

Dortmund: Am Busbahnhof fliegen Feuerwerkskörper und Flaschen

Am Mittwochabend wurden Polizeibeamte zum Busbahnhof in der Oberfeldstraße in Dortmund-Huckarde gerufen. Der Grund waren aufmüpfige Jugendliche, die sich gehörig danebenbenahmen. Zeugen hatten die Jungen dabei beobachtet, wie sie Silvesterfeuerwerk und Flaschen warfen. Auch Fahrgäste sollen von ihnen belästigt worden sein.

Aus der vierköpfigen Gruppe stach ein stark alkoholisierter 15-Jähriger heraus, der auch vor den eintreffenden Polizeibeamten keinen Respekt zu haben schien. Er beleidigte diese und griff sie sogar körperlich an.

Dortmund: Polizeibeamter schwer verletzt

Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, denn einer der Polizeibeamten wurde bei dem Einsatz schwer verletzt. (alp)