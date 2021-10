Dortmund: Wildpinkler, Vandalismus und mehr – skurriles Video zeigt Schattenseiten der Stadt

Die Crystal Meth-Produktion verlagert sich aus Tschechien in die Niederlande. Dabei sollen auch mexikanische Drogenkartelle eine Rolle spielen. Wiederholt wurden mexikanische und kolumbianische Meth-Köche festgenommen. Auch in NRW wächst die Sorge.

Ein Video im Netz zeigt die Schattenseiten der Stadt Dortmund.

Das kreative Filmchen auf Instagram zeigt einen wilden Mix aus verrückten Aktionen, Kriminalität und Polizeieinsätzen. Schauplatz: Dortmund!

Ein neues Video im Netz zeigt die Schattenseiten der Stadt Dortmund. (Archiv- / Symbolbild) Foto: IMAGO / biky

Dortmund: Instagram-Seite nimmt Probleme der Stadt aufs Korn

„Wir haben endlich die 30k geknackt und haben uns entschieden, ein kleines Special zu posten, das auch gleichzeitig unser 300. Beitrag ist“, verkündet die Instagram-Seite „dortmundermemes“. Ein großes Dankeschön sprechen die Betreiber der Seite dabei ihren vielen Followern aus, weil diese Dortmund „so geil mach[en]“. „Hoffentlich genießt ihr dieses kurze Video, was einen Einblick in unsere geliebte Stadt gibt. Danke an alle Einsendungen!“, heißt es weiter.

Das beigefügte Video hat es dann jedoch in sich und zeigt eine Seite von Dortmund, die nicht gerade einladend wirkt. „Wir präsentieren euch Dortmund“, so die sarkastische Einleitung. Zu sehen sind dann diverse Videoausschnitte, unter anderem ein Paar, das einen Mann wie einen Hund an einer Leine Gassi führt, zwei Frauen, die am Phönix-See anzüglich Tanzen - genauer „twerken“ oder drei junge Männer, die auf einem Gartenzaun im Schnee einen Hügel herunterrasen.

Ein paar Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Ebenfalls vertreten: Ein leicht bekleideter Fahrradfahrer, Menschen, die mitten auf der Straße oder in einer Bahn auf dem Boden liegen, Wildpinkler, heftige Polizeieinsätze und Vandalismus.

Kriminalität, Armut und Wahnsinn: Instagram-Seite macht Scherzchen über Schattenseiten der Stadt Dortmund

Die Instagram-Seite „Dortmundermemes“ hat 32.800 Abonnenten und versorgt diese mit witzigen Bildern, unterhaltsamen Memes und skurrilen Videos aus Dortmund. Der Humor kann dabei schonmal unter die Gürtellinie gehen. Ein Beispiele für besonders schwarzen Humor ist ein Meme, das ein Foto der Covid-Impfung mit „Impfstoffe andere Städte“ übertitelt und direkt darunter ein Bild, das Fixerbesteck zeigt, mit dem Beisatz „Impfstoff Dortmund“ belegt. Ein anderes zeigt die Collage eines kleinen Jungen, der statt eines Schultüte einen XXL-Joint im Arm hält. Darunter zu lesen: „Einschulung Nordstadt“. Auweia!

Bei den Followern, bei denen es sich vermutlich primär um junge Dortmunder handelt, kommt dieser Humor gut an. Natürlich gibt es in Dortmund auch viele schöne Ecken und die Stadt kann immer wieder mit positiven Aspekten und Meldungen punkten, doch alles was eben nicht gut läuft, doch (vermeintliche) Probleme der Stadt werden hier eiskalt aufs Korn genommen. (alp)

