Dortmund: Schlimmer Unfall! Mädchen von Straßenbahn erfasst

Dortmund. Schlimmer Unfall in Dortmund!

Am Mittwoch wurde eine Jugendliche von einer Stadtbahn erfasst. Sie erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen.

Dortmund: Mädchen (16) von Straßenbahn erfasst

Wie die Polizei Dortmund mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch auf der Münsterstraße in Dortmund-Mitte. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wollte die 16-Jährige gegen 16.30 Uhr die Münsterstraße an der Fußgängerampel der Straßenbahn-Haltestelle Lortzingstraße überqueren.

Ein paar Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Dabei wurde sie von einer heranfahrenden S-Bahn erfasst und stürzte zu Boden. Zuvor hatte die Bahn eine Vollbremsung eingeleitet. Die 16-Jährige konnte noch aufstehen und zum Bahnsteig zurückgehen.

Dortmund: Ampel soll Rot angezeigt haben

Nach Zeugenaussagen war die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt auf Rot geschaltet. Die 16-Jährige soll zudem Kopfhörer aufgehabt haben.

Sie erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen und wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird sie nun stationär behandelt. (gb)