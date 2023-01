Dortmund: Zehnjähriger vermisst! Polizei steht vor einem Rätsel

Wo ist Marlon C. aus Dortmund? Die Polizei steht vor einem Rätsel und benötigt jetzt die Hilfe der Bevölkerung.

Dortmund: Marlon C. seit Sonntag vermisst

Die Polizei Dortmund sucht aktuell nach Marlon C. (10) aus Dortmund. Der Junge wird seit Sonntagmorgen (29. Januar) um 10.30 Uhr vermisst. Zuletzt wurde er in einer Jugendeinrichtung in Dortmund-Hörde gesehen. Dort lebt er.

Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe. In der Vergangenheit hielt sich Marlon C. auch in Hagen auf. Der Junge ist 1,40 Meter groß und schlank. Er trug zuletzt eine graue Jogginghose, eine weiße Daunenjacke und gelb-grüne Fußballschuhe.

Marlon C. aus Dortmund wird vermisst. Foto: Polizei Dortmund

Du kannst Hinweise zum Aufenthaltsort von Marlon C. geben? Dann melde dich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0231/132-7441.