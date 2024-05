Dortmund: Großeinsatz in der Innenstadt! Passant entdeckt Leiche

Einsatz in Dortmund! Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Gegen 12 Uhr bekam die Polizei einen Notruf, so ein Sprecher gegenüber DER WESTEN. Zunächst war noch von einem Verletzten die Rede, doch nun ist klar, dass der Passant, der den Notruf wählte, eine Leiche entdeckt hatte. Sofort rückten die Beamten in die Innenstadt aus. Was passiert ist, ist noch unklar.

Dortmund: Großeinsatz in der City!

Aktuell laufe der Einsatz auf der Kolpingstraße in der Dortmunder Innenstadt noch, so der Polizeisprecher. Nun konnte er auch bestätigen, dass hier eine tote Person entdeckt wurde. Ein Passant hatte die Polizei informiert. Was genau geschehen ist, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

„Die Ermittlungen laufen gerade erst an.“ Jetzt kümmert sich die Kriminalpolizei um den Fall. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Noch ist unklar, ob es sich hier um einen Unfall, ein Verbrechen oder einen Suizid handelt. Die Polizei bitten daher darum, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.

Als nächstes müssen noch die Identität der toten Person geklärt und etwaige Angehörige informiert werden. Ob eine Obduktion stattfinden von Nöten sein wird, dürfte sich im Laufe der Ermittlungen ebenfalls klären.

