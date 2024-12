Dortmund: Frau geht über Parkplatz – dann schlägt das Schicksal zu

So schnell kann es gehen! Da wollte eine Dortmunderin einfach ihrem Tagesgeschäft nachgehen und plötzlich sollte ihre Welt in ihren Grundfesten erschüttert werden. Denn nach einem Gang vom Parkplatz zum Fitnessstudio und zurück fehlte ihr ein teuer geschätztes Schmuckstück.

Der Ehering am Finger, er war nicht mehr da. Die Frau aus Dortmund suchte natürlich sofort die gesamte Umgebung ab und versuchte, ihre Schritte zurückzuverfolgen – bis zu dem Moment, als sie den Ring noch am Finger hatte. Doch vergebens. Nun hofft sie auf Hilfe.

Dortmunderin verliert Ehering

Was für ein trauriges Schicksal. Da ist man jahrelang verheiratet, trägt den Ring jeden Tag und nimmt ihn auch niemals ab – und dann fehlt von ihm jede Spur. Die Dame aus Dortmund ist untröstlich. Denn im November ist ihr genau das passiert.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt Dortmund: BVB-Fans fallen vom Glauben ab – selbst Veranstalter ahnte nichts

Eigentlich wollte sie wie gewohnt zum Fitnessstudio im Gesundheitszentrum, das im Westen gleich neben dem Solebad Wischlingen liegt. Als sie um 17.30 Uhr dort ankommt, sitzt der Ring noch an ihrem Finger. Doch als sie um 20.00 Uhr wieder herauskam, bemerkte sie den schrecklichen Verlust.

Dortmunderin bietet Finderlohn an

Sogleich suchte sie die Umkleide ab und ging dann noch mehrfach den Weg zwischen dem Parkplatz am Revierpark Wischlingen und dem Fitnessstudio entlang – doch nichts. Ihr Ring blieb verschwunden. Wann und wo sie ihn genau verloren hat, kann sie nicht sagen.

Doch will sie sich mit dem Verlust selbstverständlich nicht abgeben und hat sich kurzerhand dazu entschlossen, ein Suchplakat am Revierpark aufzuhängen. Dort bietet sie demjenigen, der ihren Ring findet, einen Finderlohn über 200 Euro an. Dort auf dem Zettel dürften auch ihre Kontaktdaten stehen. Laut den „Ruhr Nachrichten“ habe sich bis jetzt allerdings noch keiner gemeldet.