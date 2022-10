Dortmund: Frau sticht auf Mann in der Nordstadt ein ++ Lebensgefahr ++ Polizei sucht diese beiden Männer

Brutale Messerattacke am Samstagabend (22. Oktober) in Dortmund! Wieder ist ein Streit in der Nordstadt eskaliert, diesmal in der Scheffelstraße. Dort stach eine Frau mit einem Messer auf einen 19-Jährigen ein.

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste noch in der Nacht notoperiert werden. Mittlerweile ist der 19-Jährige wieder ansprechbar. Seine Ausführungen sind beängstigend.

Dortmund: 19-Jähriger lag blutend vor Café

Demnach sei der 19-Jährige der Angreiferin (29) zufällig begegnet. Die 29-Jährige habe ihn völlig wahllos angepöbelt und dann auf ihn eingestochen. Danach machte sich die Agreiferin aus dem Staub. Kurz vor 23 Uhr fand die Polizei Dortmund das blutüberströmte Opfer vor einem Café in der Mallinckrodtstraße.

Die Polizei sichert eine Tatortstelle in Dortmund nach einer weiteren Massenschlägerei in der Nacht. Foto: Wickern / news 4 Video-Line TV

Polizei Dortmund sucht Zeugen

Ermittlungen führten die Polizei zur Adresse der Tatverdächtigen. Beamte nahmen die psychisch auffällige Frau in ihrer Wohnung fest. Die Polizei Dortmund sucht nun nach Zeugen des versuchten Tötungsdelikts. Die Beamten gehen davon aus, dass die 29-Jährige noch weitere Passanten auf der Suche nach Streit angesprochen haben könnte.

„Insbesondere gesucht werden als Zeugen zwei Männer, die während des verbalen Streits in ein abgestelltes Auto gestiegen und weggefahren sein“, so ein Sprecher der Polizei Dortmund.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu der Tat machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231-132-7441.